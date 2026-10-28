Putin îl numește pe Elon Musk "un geniu adevărat". Ce spune liderul rus despre cooperarea cu SUA în spațiu

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Vladimir Putin l-a numit pe Elon Musk "un geniu adevărat" și a făcut comentarii despre cooperarea cu americanii pentru domeniul spațial.

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a numit miercuri un "geniu" pe directorul executiv al SpaceX, miliardarul Elon Musk, şi a asigurat că Moscova menţine contacte strânse cu Washingtonul în domeniul cooperării spaţiale, informează EFE.

"Elon Musk este un geniu, un geniu adevărat. Câte nave spaţiale are pe orbită? Peste 5.000", a spus şeful Kremlinului în marja summitului Rusia-Africa care se desfăşoară în perioada 28-29 octombrie la Moscova, potrivit agenţiilor ruse de presă.

Făcând apoi referire la reţeaua satelitară rusă incipientă Rassvet, liderul de la Kremlin a adăugat că "şi noi abia facem primii paşi".

Preşedintele Vladimir Putin a spus că, deşi sunt concurenţi, susţine ca Rusia şi SUA să nu se obstrucţioneze reciproc.

"Atât noi, cât şi partenerii noştri americani apreciem acest lucru şi, în pofida tuturor problemelor politice, lucrăm strâns", a spus el, potrivit Agerpres.

Zelenski a denunţat că, fără avertisment, tehnologia Starlink a lui Musk a încetat să mai funcţioneze la anumite viteze

În ultimele săptămâni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat că, fără avertisment, tehnologia Starlink a lui Musk a încetat să mai funcţioneze la anumite viteze şi că SUA au încetat să mai avertizeze Ucraina înainte de unele atacuri cu rachete balistice ruseşti, printre altele.

Vineri, preşedintele Zelenski şi-a exprimat regretul într-un discurs la Hudson Institute că limitele de viteză apărute brusc, fără o comunicare prealabilă, continuă să afecteze operaţiunile armatei ucrainene.

"Viteza nu a fost restabilită", a afirmat el şi a subliniat că "lucrurile au devenit mai grele (pentru Ucraina), în parte din cauza politicilor şi limitelor de viteză ale Starlink şi Starshield", criticând totodată că SUA întârzie şi în livrarea interceptorilor pentru care se angajase deja, necesari pentru ca Kievul să poată face faţă rachetelor balistice ruseşti.

Limitările de viteză care au dus brusc la pierderea conexiunii echipamentelor conectate la Starshield când se depăşea viteza de 100 de mile/oră, reducând eficienţa dronelor ucrainene, au apărut în mijlocul tensiunilor dintre Ucraina şi SUA fără ca iniţial să se ştie dacă era o problemă tehnică sau o decizie deliberată.

Trump l-ar fi sunat pe Musk pentru a rezolva problema

Sâmbătă, Ucraina a mulţumit SUA pentru că serviciul militar Starlink folosit de armată şi-a reluat funcţionarea la parametrii obişnuiţi după o solicitare expresă adresată lui Musk de către preşedintele american Donald Trump.

"Adevărul este că, fie că am sunat eu, fie că a sunat altcineva, nu contează. La urma urmei, important e că el le-a restabilit", a adăugat preşedintele american referindu-se la informaţiile prezentate joi de ziarul The Wall Street Journal.

"În dimineaţa zilei de 24 octombrie, forţele de apărare ale Ucrainei şi specialiştii Ministerului Apărării au constatat că Starlink/Starshield a început să funcţioneze la o viteză de peste 161 km/h", au declarat surse din ministerul Apărării pentru agenţia Ukrinform şi ziarul Ukrainska Pravda, citate de agențiile Agerpres și EFE.

Armata ucraineană "continuă să monitorizeze şi să testeze la viteze mai mari, determinând limitele superioare şi stabilind până la ce punct conexiunea a fost cu adevărat restabilită", au declarat oficialii.

Elon Musk a explicat, într-un mesaj recent, că restricţiile impuse utilizării sateliţilor Starlink urmăresc să evite ca aceştia să devină ţinte ale atacurilor de represalii ruseşti, ceea ce, în final, ar genera cantităţi mari de resturi şi ar face ca "spaţiul să devină inutilizabil", conform Agerpres.