Viktor Orban ar fi în cărți pentru funcția de secretar general al ONU

Foto: Agerpres / Viktor Orban

Din articol Viktor Orban ar urma să candideze doar dacă va fi sigur că va câștiga

Viktor Orbán ar putea candida la conducerea ONU cu sprijinul comun al Washingtonului, Moscovei și Beijingului, potrivit WSJ. Fostul premier ungar va intra în cursă doar dacă are garanția că va câștiga.

Planul Administrației de la Casa Albă ar fi ca Viktor Orban să candideze ca reprezentant comun al Statelor Unite, Rusiei și Chinei, a transmis WSJ citat de i24news. Planul așteaptă o decizie finală lui Donald Trump așteaptă o decizie finală în privința fostului premier al Ungariei.

Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că ideea pare nebunească la prima vedere, dar că se crede că Rusia și China o susțin, pe baza unor discuții anterioare cu Washingtonul. Moscova și Beijingul nu și-au anunțat însă oficial sprijinul.

Conform relatării, ideea a venit din partea oficialilor americani, care au menționat în repetate rânduri „pe cineva ca Orbán” în discuțiile despre cine ar trebui să conducă ONU. Omologii lor chinezi și ruși s-au arătat de acord.

Viktor Orban ar urma să candideze doar dacă va fi sigur că va câștiga

Oficialul Departamentului de Stat a estimat că Orbán ar putea obține „fără probleme” opt voturi în Consiliul de Securitate, existând posibilitatea de a ajunge la 10 voturi din totalul celor 15 membri ai Consiliului. Totuși, Marea Britanie și Franța – care sunt, de regulă, prudente în ceea ce privește exercitarea dreptului de veto – ar putea bloca numirea sa.

Oficialul l-a descris pe Orbán drept „candidatul conservator ideal, în stil MAGA”, în timp ce un reprezentant al unei alte țări a remarcat că ceilalți candidați pun accentul mai degrabă pe latura de „secretar” - având experiență birocratică sau diplomatică desfășurată în culise -, pe când Orbán ar reprezenta mai degrabă latura de „general”.

Oficialii americani l-au contactat pe Orbán pentru a-i afla interesul, iar acesta s-a arătat deschis, deși a exprimat anumite rezerve, având în vedere orientarea sa politică naționalistă. Potrivit surselor, el nu intenționează să candideze decât dacă are certitudinea că poate câștiga.

Fostul premier al Ungariei a refuzat să comenteze informațiile.

Președintele Donald Trump și-a exprimat susținerea pentru Orbán în timpul alegerilor din Ungaria, din luna aprilie, iar vicepreședintele JD Vance a făcut campanie în favoarea sa. Dacă Orbán va intra în cursă, este de așteptat ca aceștia să-l susțină din nou. O a treia sursă, familiarizată cu acest proces, a precizat că anunțul a fost amânat până după alegerile de la jumătatea mandatului (midterms) din SUA.