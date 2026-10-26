Republica Moldova zboară către viitor cu experți români. Claudiu Năsui: „Începi o afacere direct de pe telefon. Nu ai nevoie de contabil”

Claudiu Năsui, deputat USR. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Economiei din Republica Moldova, Claudiu Năsui, a demarat demersurile de digitalizare peste Prut, iar persoanele care vor dori să înceapă o afacere o vor putea face de acasă, de pe telefonul mobil.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Claudiu Năsui, proaspăt ministru al Economiei în Republica Moldova, precizează că „moldovenii vor putea începe o afacere de pe telefon, cu ZERO birocrație”. „ ”

„Începem debirocratizarea de jos în sus. De la micul antreprenoriat către marile companii.

Vrei să pornești o afacere de acasă și să vinzi online? Nicio problemă, vei putea să o faci chiar de pe telefon.

Începi direct fără avize, fără autorizații, fără permisiuni. Numim asta întreprinderea START”, scrie Claudiu Năsui pe Facebook.

Noii antreprenori nu vor avea nevoie de contabili sau să facă raportări la fisc

De asemenea, persoanele care își vor începe o afacere nu vor avea nevoie în primă fază de contabilitate sau să facă raportări la serviciul fiscal.

„Nu așteptăm să rescriem fiecare regulă, ci schimbăm logica reglementărilor: nu mai ceri voie înainte, ci ești controlat după. Cât ești mic, adică sub pragul TVA, poți trece direct la treabă. Pentru că atunci când ești mic și riscurile pe care le generezi sunt mici.

Regulile rămân, nu dispar. Iar încălcarea lor se amendează la un control. Ce se schimbă este obligația de pre-aprobare.

Abia când afacerea crește, apar și obligațiile firmelor mai mari, care pot fi suportate mai ușor. Dar până atunci, oamenii trebuie lăsați să încerce afacerea fără birocrație suplimentară.

Iar când zicem zero birocrație, e chiar zero.

Nu ai nevoie nici măcar să ții contabilitate sau să faci raportări la fisc. Impozitul se calculează automat, fără contabil, fără declarații. Simplu și clar”, precizează ministrul Economiei din stânga Prutului.

„Controlul după, nu avizul înainte”

Potrivit lui Claudiu Năsui, oamenii trebuie lăsați să încerce, iar libertatea este esențială pentru succesul unei noi afaceri.

„Mergem pe modelul francez pentru mâncarea făcută în casă. Respecți reguli de bun-simț, verificabile, și poți începe direct. Controlul după, nu avizul înainte. Pentru asta transpunem legislația europeană pentru micii producători casnici.

Capitalismul adevărat este cel al mulților mici comercianți și producători. Nimeni nu știe care idee va merge și care nu. Tocmai de aceea trebuie lăsați oamenii să încerce. Cu cât încearcă mai ușor, cu atât află mai repede dacă ideea merge. Dacă nu merge, pot trece la următoarea. Dar dacă merge, societatea tocmai a câștigat o nouă întreprindere care produce valoare”, conchide Claudiu Năsui.

Ce se întâmplă în România?

Spre deosebire de propunerile lui Claudiu Năsui pentru Republica Moldova, în România există mai multe formalități pentru a începe anumite tipuri de afaceri.

În timp ce în stânga Prutului se are în vedere pornirea unei afaceri extrem de ușor, direct de pe telefon, în România există proceduri de înregistrare, inclusiv la ONRC. Unele dintre acestea pot fi făcute și la noi exclusiv online.

De asemenea, în România, declarația de autorizare se poate depune la înregistrare, dar unele activități necesită avize sau autorizații suplimentare, ceea ce nu mai este cazul în Republica Moldova, potrivit lui Claudiu Năsui.

Contabilitatea este esențială în România în cazul unui SRL, în timp ce în Republica Moldova se propune eliminarea obligației de contabilitate pentru categoria vizată. În România nu există o scutire generală de contabilitate pentru firmele mici.