Un avion a ieșit de pe pistă din cauza vânturilor puternice generate de furtuna Boelo

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Din articol Perturbări în traficul feroviar

Vânturi puternice au determinat un avion de pasageri să iasă de pe pista Aeroportului Birmingham, în timp ce furtuna Boelo a provocat perturbări în West Midlands.

Compania aeriană Jet2 a precizat că zborul LS1310, sosit de la Veneția, a ieșit de pe pistă după aterizarea de duminică după-amiază, din cauza unor „condiții meteorologice excepționale” provocate de furtună, scrie BBC.

Reprezentanții companiei au declarat că aeronava a revenit imediat pe pistă, iar ulterior s-a deplasat către locul de parcare. Toți pasagerii au debarcat în condiții normale.

„Zborul LS1310, care venea de la Veneția, a ieșit temporar de pe pistă după aterizarea pe Aeroportul din Birmingham, în această după-amiază, din cauza unor condiții meteorologice excepționale provocate de furtuna Boelo.

Aeronava a revenit imediat pe pistă și a rulat ulterior până la locul de parcare. Putem confirma că toată lumea a debarcat în condiții normale”, a precizat un purtător de cuvânt al Jet2.

Reamintim că, în urmă cu trei săptămâni, o aeronavă a companiei IndiGo a fost lovită de fulger la o altitudine de aproximativ 5.200 de metri, în timpul unei furtuni neobișnuite cu grindină.

Perturbări în traficul feroviar

Trenurile operatorului CrossCountry care circulă între Birmingham New Street și Nuneaton au fost anulate din cauza unui copac căzut pe calea ferată. Compania a precizat că biletele pot fi utilizate pentru alte curse și că a solicitat introducerea unor autobuze pentru a asigura transportul în locul trenurilor.

Serviciile West Midlands Railway între Four Oaks (Birmingham) și Lichfield Trent Valley (Staffordshire) au fost anulate pe ambele sensuri din cauza unui copac prăbușit. Între timp, circulația pe această linie a fost reluată.

Serviciile Transport for Wales între Cardiff și Shrewsbury au fost anulate, fiind raportate perturbări și pe ruta dintre Aberystwyth și Shrewsbury.

Duminică dimineața, sute de locuințe au rămas fără energie electrică. Au fost semnalate întreruperi în Bromyard (Herefordshire), precum și în Drakes Broughton și Tilesford (Worcestershire).

Duminică după-amiază, peste 100 de locuințe din Burford (Worcestershire) au rămas, de asemenea, fără curent electric, la fel ca alte 77 de locuințe din Bickenhill (Birmingham), 109 din Ryton-on-Dunsmore (Warwickshire) și 141 de proprietăți din Upper Cotton (Staffordshire).

Alertele de inundații emise pentru regiune vizează, printre altele, zona confluenței râurilor Severn și Vyrnwy din Shropshire, precum și râul Wye din Herefordshire.