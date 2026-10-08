Avion lovit de trăsnet la peste 5.000 de metri. Imaginile cu botul aplatizat al aeronavei s-au viralizat / foto

Avion al companiei IndiGo / Foto: Unsplash

O aeronavă a companiei IndiGo a fost lovită de fulger la o altitudine de aproximativ 5.200 de metri, miercuri, în timpul unei furtuni neobișnuite cu grindină. Imaginile cu botul deformat al aeronavei s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Imaginile șocante cu botul distrus al unui avion plin cu pasageri, lovit de trăsnet la o altitudine de aproximativ 5.2000 de metri, incident care a dus la o aterizare de urgență, s-au viralizat în ultimele ore pe rețelele de socializare, scrie The Sun.

Într-o fotografie distribuită pe pagina de X a Nexta, se poate observa cum botul aeronavei este turtit la propriu, iar vopseaua de pe fuzelaj este scorojită.

Avion lovit de fulger. Pasagerii și membrii echipajului au scăpat nevătămați.

Aeronava companiei IndiGo zbura la o altitudine de aproximativ 5.200 de metri miercuri, când a fost lovită violent de un trăsnet în timpul unei furtuni neobișnuite cu grindină.

Descărcarea electrică bruscă a provocat daune structurale de un tip extrem de rar - o situație cu o probabilitate de „unu la câteva milioane” - și a obligat piloții să efectueze o aterizare de urgență în nordul Indiei.

Aeronava Airbus se deplasa pe ruta Patna – Lucknow și a aterizat în siguranță la destinație, cu opt minute înainte de ora programată.

Toți cei 104 pasageri și cei șase membri ai echipajului au scăpat nevătămați din acest incident alarmant.

Aeronava a fost oprită de la zbor de către autoritățile de siguranță aeriană și va rămâne indisponibilă până la finalizarea reparațiilor.

Daunele grave provocate avioanelor comerciale de trăsnete sunt extrem de rare, întrucât comenzile de zbor, senzorii și cablajele electrice sunt puternic protejate împotriva supratensiunilor electromagnetice.

Trăsnetele nu au mai provocat un accident catastrofal din decembrie 1963, când zborul 214 al companiei Pan Am, care se deplasa de la San Juan (Puerto Rico) spre Philadelphia, a explodat în aer după ce a fost lovit de un trăsnet.

Stolurile de păsări, o altă problemă pentru avioane

Potrivit pilotului Cezar Osiceanu, stolurile de păsări reprezintă o problemă mult mai recventă pentru aeronave decât trăsnetele. Într-un interviu recent la DC News, el a vorbit despre cazul unui avion TAROM cu 170 de persoane la bord, care efectua cursa Cluj-Napoca - Antalya și a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni după ce ar fi lovit un stol de porumbei la decolare.

„În perioada de toamnă când începe migrația păsărilor accidentale și incidentele produse de lovirea stolurilor de către aeronave în zonele aeroportuare cresc exponențial.

Nu există din nefericire nici o metodă sigură prin care piloții să poată evita contactul cu păsările iar statisticile arată ca impactul cu acestea produc avarii grave în special motoarelor.

Timpul de reacție al piloților este foarte scurt și cel mai frecvent aceștia nu pot face nici o manevră utilă”, a spus, printre altele, Cezar Osiceanu, pentru DC News.