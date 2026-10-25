Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, cea care i-a „furat” lui Trump premiul Nobel, s-a întors în țară după un an de exil

Corina Machado i-a dat lui Donald Trump medalia ei Nobel. Foto: Facebook / The White House

Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, s-a repatriat duminică după aproape un an în exil.

"Venezuela! Mă bucur foarte mult să anunţ că lidera noastră, draga mea Maria Corina, se află pe teritoriul venezuelean", a scris în media sociale Edmundo Gonzalez, fost candidat la preşedinţiei din partea opoziţiei.

Machado, laureată Nobel pentru pace, a comunicat şi ea pe aceeaşi cale: "Sunt aici. Cu voi toţi".

Revenirea ei în ţară riscă să tensioneze relaţiile între Caracas şi Washington, apreciază Reuters. Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat de mai multe ori sprijinul pentru Delcy Rodriguez, fosta vicepreşedintă care asigură în prezent interimatul ca şef de stat, după ce preşedintele Nicolas Maduro a fost răsturnat de la putere în ianuarie printr-o operaţiune militară a Statelor Unite, amintesc Agerpres și Reuters.

Acesta a fost arestat şi dus la New York, unde urmează să fie judecat pentru implicare în traficul de droguri şi alte infracţiuni.

Trump a anunţat acorduri cu Venezuela în domeniul petrolier, iar în septembrie a apreciat că este prea devreme pentru alegeri democratice în republica sud-americană.