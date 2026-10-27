Liderii Norvegiei și Finlandei l-au sunat pe Vladimir Putin: Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul războiului va avea un impact direct asupra noastră

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Din articol Reacția lui Volodimir Zelenski

Președintele finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Støre au inițiat apelul pentru a discuta eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, au purtat marți o discuție comună cu liderul rus Vladimir Putin, ca parte a eforturilor internaționale de a obține încetarea războiului din Ucraina, scrie Politico.

„Discuția a fost francă și substanțială”, a declarat Stubb într-un comunicat emis după convorbire.

„Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității europene în ansamblu. Terminarea războiului necesită discuții directe”, a adăugat Stubb.

Conversația a avut loc în urma unor consultări cu Kievul, iar cei doi lideri - care sunt aliați fermi ai Ucrainei - nu au vorbit în calitate de reprezentanți oficiali ai Europei în ansamblu.

Totuși, această convorbire survine într-un moment delicat al războiului, care durează deja de patru ani, în timp ce oficialii europeni încearcă să-și asigure un loc la masa negocierilor, iar președintele american Donald Trump face demersuri pentru un acord de pace. Doi oficiali ai UE au declarat că președintele Consiliului European, António Costa, a fost informat în prealabil despre această discuție.

Pentru luna viitoare, la Abu Dhabi, sunt planificate discuții între SUA, Rusia și Ucraina.

Støre a precizat că, în cadrul convorbirii cu Putin, cei doi lideri europeni au subliniat importanța detensionării situației.

„Războiul antrenează costuri umane și materiale enorme. Suferința și distrugerile vor afecta generații întregi”, a adăugat el.

Biroul lui Stubb a descris convorbirea drept o continuare a discuțiilor purtate la Oslo pe 20 octombrie, la care au participat cei doi lideri europeni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarul lui Trump, Steve Witkoff, cel din urmă deplasându-se, a doua zi, în Rusia pentru a se întâlni cu Putin.

Reacția lui Volodimir Zelenski

Stubb și Støre l-au informat pe Zelenski cu privire la discuție, imediat după apel.

„Sunt recunoscător pentru informarea detaliată și pentru sprijinul lor activ acordat diplomației noastre, precum și eforturilor de pace pe care le depunem împreună cu toți partenerii noștri. Alex și Jonas i-au transmis clar liderului rus că sunt necesari pași concreți de deescaladare în ceea ce privește sectorul nostru energetic și infrastructura”, a declarat președintele ucrainean într-o postare pe platforma X.

„Finlanda și Norvegia, fiind țări care se învecinează cu Rusia, au un interes deosebit în existența unor mecanisme de securitate solide și de încredere. De asemenea, am analizat diverse formate de colaborare cu partenerii din Europa, care ar putea fi utile pentru a sprijini în continuare diplomația, apărarea noastră și securitatea noastră comună”, a mai scris Zelenski.