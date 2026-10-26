Donald Trump oferă un milion de dolari oricui semnalează o fraudă electorală la alegeri

Donald Trump, președintele SUA. FOTO: Agerpres

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii (SUA) a promis că va plăti un milion de dolari oricărei persoane care deţine informaţii ce duc la o condamnare pentru fraudă electorală, cu doar câteva zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

"Orice persoană care semnalează o fraudă electorală la scrutinurile anterioare sau la alegerile de la jumătatea mandatului din 2026 va primi un milion de dolari în urma arestării şi condamnării autorilor acestei fraude!", a scris liderul de la Casa Albă pe platforma sa, Truth Social, scrie Agerpres, citând AFP.

Aceasta este cea mai recentă încercare a republicanului de a pune la îndoială rezultatele alegerilor din 3 noiembrie, în urma cărora partidul său are şanse mari să piardă majoritatea în Camera Reprezentanţilor, sau chiar în Senat.

Vineri, el a făcut cunoscut că a cerut Departamentului de Justiţie să depună un recurs preventiv în cazul unei victorii democrate la alegerile pentru Senat în Alaska.

Repetă că victoria i-a fost furată

El a invocat riscul de "confuzie" din cauza omonimiei dintre senatorul republican în funcţie şi un alt candidat care se numeşte tot Dan Sullivan.

Donald Trump agită astfel spectrul unei contestări post-electorale în cazul în care partidul său va fi învins la alegerile "midterms". Un refuz de a recunoaşte rezultatele ce ar aminti de înfrângerea sa în scrutinul prezidenţial din 2020 în faţa lui Joe Biden, de când repetă că victoria i-a fost furată din cauza unei presupuse fraude masive.

39 de cazuri de fraudă

Nu a fost adusă niciodată nicio dovadă privind existenţa unei fraude electorale care să fi afectat în mod semnificativ rezultatul unui scrutin în Statele Unite.

Centrul de reflecţie Brookings Institution, clasificat ca fiind de centru-stânga, a examinat un set de date electorale colectate de Heritage Foundation, un grup de reflecţie conservator.

Brookings a identificat doar 39 de cazuri de fraudă dintr-un total de peste 100 de milioane de buletine de vot examinate în 32 de alegeri desfăşurate în statul Pennsylvania pe parcursul a trei decenii.

La rândul său, Brennan Center, un organism de cercetare pentru apărarea drepturilor omului, explică: "Studii amănunţite dezvăluie că frauda este foarte rară, furtul de identitate al alegătorilor este aproape inexistent, iar multe cazuri de presupusă fraudă sunt, în realitate, erori comise de alegători sau de oficialii administrativi".

Trump a votat anticipat

Sâmbătă, președintele Donald Trump a votat la o secție de votare din Palm Beach, Florida, cu zece zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

De-a lungul anilor, actualul președinte al SUA a votat anticipat, personal și prin corespondență, deși a spus, uneori, că votul anticipat este "prostesc" și "ridicol" și a dat de înțeles că votul prin corespondență este plin de fraude.