„Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste”. Aproape 400 de obiecte și documente, reunite într-o colecție specială lansată de Muzeul Național de Istorie a României

Sursă foto: Facebook/Corina Chiriac

Muzeul Național de Istorie a României a lansat catalogul „Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste”.

Muzeul Naţional de Istorie a României a lansat luni seară catalogul expoziţiei "Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste". Volumul reuneşte o selecţie de obiecte şi documente din colecţia donată muzeului de artistă. Evenimentul a marcat şi aniversarea Corinei Chiriac, născută pe 26 octombrie 1949.

În urmă cu cinci ani, artista a donat muzeului aproape 400 de bunuri de patrimoniu, între care documente de familie, fotografii, diplome, medalii, trofee, rochii de scenă şi instrumente muzicale. Colecţia documentează istoria a patru generaţii ale familiilor Nestorescu-Calaigian-Chiriac, pe parcursul a aproximativ un secol.

Cristina Păiuşan, moderatoarea evenimentului, a spus că donaţia făcut de Corina Chiriac "a fost un exemplu pentru toată lumea, pentru că istoria unei familii, a unui secol şi ceva din familia Nestorescu-Calaigian-Chiriac, a ajuns la Muzeul Naţional de Istorie a României".

"Vorbim aici de aproape 400 de obiecte care au fost donate Muzeului Naţional de Istorie a României. (...) Astăzi este o întâlnire cu prieteni, o întâlnire la care, pe lângă lansarea catalogului, o aniversăm pe marea artistă, pe doamna Corina Chiriac. (...) Din ziua în care doamna Corina Chiriac a ales să-şi golească casa şi să ne dea cele aproape 400 de obiecte, din acea zi aceste obiecte s-au transformat în patrimoniu naţional la Muzeul Naţional de Istorie a României. Ele au fost inventariate, apoi au fost introduse în patrimoniu, apoi au fost transformate într-o expoziţie de mare succes, şi apoi au ajuns un catalog. Catalogul va rămâne şi ne dorim ca fiecare dintre dumneavoastră să se bucure de tot ce a însemnat donaţia Corina Chiriac", spus Cristina Păiuşan.

Obiectele personale "ar trebui să aibă un alt destin"

Managerul muzeului, Cornel Ilie, a afirmat că artista este "unul dintre puţinii mari artişti care au înţeles că obiectele din viaţa ei, obiectele personale, ar trebui să aibă un alt destin" şi a ales ca acestea "să-şi găsească o nouă casă" la Muzeul Naţional de Istorie.

"Am fost surprins de amploarea colecţiei şi a donaţiei. Fiecare se gândeşte când spune Corina Chiriac - carieră, artă, muzică şi poate se gândeşte cumva la o donaţie aproape exclusiv din această sferă. O să fiţi surprinşi şi o să vedeţi în acest catalog foarte multe obiecte, documente, fotografii care spun povestea unei familii, sunt aproape patru generaţii, sunt obiecte foarte importante, documente foarte importante pe care le avem în muzeu datorită acestei donaţii a doamnei Corina Chiriac. (...) Nu ştiu câte muzee din România ar putea să aibă paşapoartele străbunicilor doamnei Corina Chiriac, refugiaţi armeni. Sunt nişte documente extraordinare care povestesc nu numai despre familia Corinei Chiriac, dar şi despre nişte momente extrem de agitate şi de importante ale istoriei, nu numai ale istoriei României, ci ale istoriei universale. O să aveţi ocazia să descoperiţi în acest catalog o parte din colecţie (...) şi nu pot decât să sper că exemplul doamnei Corina Chiriac va fi urmat şi de alte nume sonore ale vieţii publice, nu doar artişti", a spus Cornel Ilie.

MNIR mai are "donaţii de la mari artişti și sportivi"

El a amintit că MNIR mai are "donaţii de la mari artişti, de la Nadia Comăneşti, de la Lucian Bute, de la doamna Margareta Pâslaru, de la mari sportivi, de la mari artişti".

Ştefania Dinu, director adjunct al Muzeului Naţional Cotroceni, a descris catalogul drept "o istorie în imagini, o istorie vie", ilustrată prin documente de familie, fotografii, medalii, diplome, instrumente muzicale şi rochii de scenă.

"Este un catalog care reprezintă mulţumirea pe care Muzeul Naţional de Istorie şi colegii muzeografi o aduc marii noastre artiste pentru această deschidere pe care a manifestat-o de a dona această colecţie adunată de familia domniei sale timp de 100 de ani, îmbogăţind astfel colecţiile deja bogate ale Muzeului Naţional de Istorie a României. Toate acestea au fost selectate, catalogate cu multă acrivie de către specialiştii muzeului şi s-au constituit în această frumoasă colecţie care sigur că va mai fi catalogată sau itinerată în diverse momente", a spus Ştefania Dinu.

Tenorul Daniel Magdal a amintit că pe 29 octombrie şi pe 4 noiembrie Corina Chiriac va fi invitata specială în spectacolul "Cel mai frumos tango din lume".

Corina Chiriac a anunţat și apariţia unei noi cărţi

Corina Chiriac a anunţat, totodată, apariţia unei noi cărţi, "Cartea genţilor", cu subtitlul "Colecţie de bombăneli solitare", publicată de Editura Şcoala Ardeleană. Volumul este disponibil momentan online, iar lansarea fizică este programată în decembrie, la Târgul de Carte Gaudeamus.

În cadrul evenimentului Corina Chiriac a primit, din partea Romfilatelia, un panou filatelic cu imaginea Corinei Chiriac alături de un întreg poştal, un plic emis de Romfilatelia în 2019.

La eveniment au fost prezenţi tenorul Daniel Magdal, actorii Vasile Muraru şi Valentina Fătu, scriitorul, jurnalistul şi politicianul român Alexandru Mironov, Ştefania Dinu, director adjunct al Muzeului Naţional Cotroceni, moderatorul TV Octavian Ursulescu, teologul George Grigoriu - realizatorul documentarului "Coroana României", profesorul Cosmin Joldeş, invitaţi şi un public numeros.

Catalogul poate fi achiziţionat de la Muzeul Naţional de Istorie a României la preţul de 42 de lei, conform Agerpres.