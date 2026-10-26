Meghan Markle va prezenta Junior MasterChef

Imagine cu Prințul Harry și Meghan Markle. Sursa foto: Agerpres

Meghan Markle va prezenta următorul sezon al Junior MasterChef în Australia.

Ducesa de Sussex, Meghan Markle, va fi gazda următorului sezon al serialului Junior MasterChef, conform presei din Australia, scrie The Mirror.

Astfel, se pare că Meghan Markle va fi co-prezentatoare la Junior MasterChef Australia, iar Prințul Harry, Prințul Archie și Prințesa Lilibet i s-ar putea alătura în această nouă călătorie.

Ducesa de Sussex se va alătura echipei de prezentatori ai emisiunii TV de succes când aceasta va reveni anul viitor pe micile ecrane. Se întâmplă după ce în această vară Meghan a avut o apariție surpriză ca jurat invitat la MasterChef Australia. Ea i-a provocat pe concurenți să creeze un fel de mâncare „potrivit pentru o ducesă” și a primit un apel video surpriză de la Prințul Harry în timpul emisiunii.

Filmările noului sezon sunt programate pentru începutul anului 2027, la Melbourne. O sursă din interiorul familiei a declarat pentru News.com.au că Harry și cei doi copii ai cuplului – Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani – ar putea să o viziteze în timp ce aceasta rămâne în oraș pentru filmări, deși nu a fost luată încă o decizie fermă.

Reprezentanții lui Meghan s-ar fi certat cu producătorii MasterChef

Apariția sa anterioară ca jurat invitat la MasterChef Australia a fost bine primită de fanii emisiunii, deși se pare că a izbucnit o mică dispută între personalul Sussex și directorii TV în perioada premergătoare.

Într-un clip promoțional pentru emisiune, juratul Poh Ling Yeow a fost auzit spunând: „Am mai avut membri ai familiei regale în bucătăria MasterChef înainte, dar niciodată de genul acesta.”

Însă echipa lui Meghan ar fi fost nemulțumită de utilizarea termenului „regalitate”, pe care l-au evitat să îl folosească de când s-au retras din activitatea regală în 2020.

Meghan și Harry se acomodează în prezent cu viața în Regatul Unit alături de copii, după ce s-au întors în această vară. Totuși, unele surse spun că ei sunt dornici să fie un „cuplu internațional”, făcând călătorii frecvente în străinătate pentru apariții de profil înalt.

Ducesa de Sussex se va întoarce la Los Angeles în următoarele zile pentru Premiile Emmy de Zi, unde serialul ei de pe Netflix "With Love, Meghan" este nominalizat la categoria "Cel mai bun program de stil de viață".

Când se vor întoarce Meghan și Harry în California

Se așteaptă ca familia să meargă și în California pentru a petrece Ziua Recunoștinței și Crăciunul alături de mama lui Meghan, Doria Ragland, în vârstă de 70 de ani.

În prezent, Meghan Markle se află în centrul unui nou scandal. Tatăl ei este suspectat că ar fi abuzat copii.

Junior MasterChef prezintă copii concurând în bucătărie. A fost difuzată și în Marea Britanie, cea mai recentă versiune reînnoită fiind difuzată pe CBBC între mai 2010 și noiembrie 2014.