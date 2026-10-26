Studenții răstoarnă scena politică din Serbia. Curtifan explică de ce victoria lor nu înseamnă ruptura de Putin

Tudor Curtifan

Alegerile din Serbia reprezintă un punct de cotitură în politica Serbiei, în contextul ascensiunii Listei Studenților și al înfrângerii politice a lui Aleksandar Vučić. Tudor Curtifan a spus ce va însemna acest rezultat pentru relațiile cu Rusia, Uniunea Europeană și Kosovo.

Tudor Curtifan, redactor-șef Defense România, a explicat că alegerile din Serbia marchează sfârșitul unei ere politice. Potrivit acestuia, oamenii s-au săturat de actuala conducere și au început să protesteze după tragedia din Novi Sad.

La momentul respectiv, cei care au devenit principalii organizatori ai protestelor și au cerut schimbări politice au fost studenții, iar acum Lista Studenților a câștigat alegerile parlamentare.

„Sunt două cazuri diferite, două rânduri de alegeri diferite în Bulgaria și în Serbia. Picantera e în Serbia, pentru că, după 12 ani, Aleksandar Vučić pierde puterea. Se încheie o eră.

În Serbia, avem o mișcare de stradă care s-a transformat într-un partid politic. Practic, Lista Studenților, care a câștigat cele mai multe locuri la alegerile de ieri, e o mișcare de stradă cu revendicări politice, născută după 2024, după acel tragic incident din gara din Novi Sad, când un acoperiș abia renovat s-a prăbușit și a ucis 16 persoane.

Am putea face o comparație între ceea ce se întâmplă în Serbia cu ceea ce am avut noi la Colectiv. Aceeași mișcare anti-sistem, anti-corupție, cu solicitări de reforme radicale. Așa s-a întâmplat și la noi după 2016. Vă aduceți aminte cu #rezist, doar că nu s-a transformat într-un partid politic care să obțină asemenea rezultate, cum s-a întâmplat în Serbia. În Serbia am avut doi ani de proteste masive care au degenerat și în violențe de stradă, iar presiunea a fost foarte mare.

Categoric se termină o eră, mai ales că alegerile s-au desfășurat sub semnul tensiunilor și acuzelor, inclusiv al presiunilor care ar fi fost puse de către Partidul Progresist Sârb al președintelui Vučić în timpul alegerilor de ieri, dar prezența la vot e una istorică - peste 66% pentru alegeri parlamentare. Adică procentajele sunt uriașe, în comparație cu Bulgaria, unde prezența la vot a fost de doar 22,2%, la alegerile prezidențiale”, a spus Tudor Curtifan.

Ce se va întâmpla în politica externă a Serbiei

Tudor Curtifan a spus că victoria Listei Studenților arată nemulțumirea față de sistemul politic, nu dorința de a schimba politica externă a țării. El este de părere că relațiile cu Rusia, Uniunea Europeană și Kosovo vor rămâne în mare parte neschimbate.

„E clar că a existat o tensiune majoră în Serbia. Întrebarea e ce va urma după, pentru că eu nu cred că viziunea politicii externe sârbe se va schimba foarte mult. Lista studenților, de fapt, a câștigat alegerile cu un mesaj de politică internă, nu de politică externă, pentru că am văzut analize, ce se va întâmpla cu relația istorică dintre Serbia și Federația Rusă, cu Uniunea Europeană, cu Kosovo.

Nu cred că se va întâmpla mare lucru, pentru că, repet, alegerile au fost câștigate împotriva sistemului, nu un mesaj împotriva Rusiei sau pro-occidental, ori schimbare de direcție în ceea ce privește Kosovo. Acolo, conservatorismul va rămâne același.

Suntem la finalul unei ere, iar pentru Aleksandar Vučić, care a demisionat acum ceva timp tocmai ca să ajungă premier, e o înfrângere majoră și cred că va avea consecințe politice pentru întreaga regiune”, a spus Tudor Curtifan.

Aleksandar Vučić era foarte apropiat de Vladimir Putin

Tudor Curtifan a explicat că Aleksandar Vučić a avut o relație foarte apropiată cu Vladimir Putin, iar presa rusă l-a susținut și a criticat Lista Studenților.

Acesta consideră că victoria studenților nu va schimba radical relațiile Serbiei cu Rusia, din cauza legăturilor istorice și a dependenței economice și energetice de aceasta, dar este posibilă o recalibrare a relațiilor.

„Cu siguranță Aleksandar Vučić era foarte apropiat de Vladimir Putin. Citeam și în presa din Federația Rusă... Presa de propagandă din Federația Rusă l-a susținut intens și a atacat Lista Studenților. Să nu ne imaginăm că acolo sunt doar studenți. E o mișcare de studenți care s-a transformat în una politică, care e susținută de mediul academic, de diferite pături din societate, actori, profesori, alți politicieni.

A fost apropiat de Vladimir Putin și din perspectivă personală. Vučić era mai mult un liberal, dacă l-am putea cataloga în acest sens. Nu știm acum, după ce a câștigat Lista Studenților, care va fi relația cu Federația Rusă. Eu nu mă aștept să se schimbe 180 de grade, sub nicio formă, mai ales pentru că Serbia are dependență de Federația Rusă, și energetică, și economică, și financiară.

Noi ar trebui să analizăm lucrurile și din perspectiva relațiilor istorice. Serbia și Federația Rusă au o relație istorică și o istorie comună mult mai complicată și nu ar trebui să cădem în capcana în care vedem lucrurile din perspectiva a ceea ce trăim noi, dar probabil va fi o recalibrare a relațiilor pe care va trebui să o urmărim”, a spus Tudor Curtifan la B1 TV.