Donald Trump atac la Barack Obama: 'Președinte de doi bani' - VIDEO

Donald Trump, președintele SUA Foto: Agerpres

Donald Trump a reacționat luni virulent la afirmațiile pline de ironie făcute de Barack Obama care a comparat Casa Albă renovată de succesorul său un sediu Cheesecake Factory deschis de Saddam Hussein, relatează AFP.

'Să spui că este un Cheesecake Factory (un lanț popular de restaurante americane, n.red.) arată clar de ce ai fost un președinte de doi bani', a replicat președintele american într-o tiradă de trei minute, în timp ce era întrebat despre afirmațiile făcute de Barack Obama în weekend.

'Oamenii ca Obama ar trece direct pe lângă ușa de la intrare (...) Nu ar observa murdăria și jegul de pe pereții care n-au mai fost curățați de ani de zile', a adăugat republicanul în fața jurnaliștilor, înainte de a pleca într-o deplasare de campanie pentru alegerile de la mijlocul mandatului.

Barack Obama a participat în acest weekend, cu o săptămână înainte de scrutin, la mitinguri pentru a-i susține pe candidații democrați din Ohio și Michigan.

El a lansat o critică acidă la adresa administrației Donald Trump, denunțându-i 'haosul' și 'cruzimea'.

Însă înțepăturile sale cu privire la lucrările de renovare de la Casa Albă, la care Donald Trump ține în mod deosebit, par să-l fi afectat cel mai mult pe fostul dezvoltator imobiliar.

Aceste lucrări includ, printre altele, construcția unei săli de bal imense și adăugarea de ornamente aurii în Biroul Oval.

'A transformat Casa Albă într-un loc care seamănă cu un Cheesecake Factory deschis de Saddam Hussein', a glumit Barack Obama sâmbătă, făcând referire la dictatorul irakian, executat în 2006 după invazia Irakului de către Statele Unite.

Cei doi bărbați au o rivalitate de lungă durată.

Donald Trump și-a lansat cariera politică prin promovarea unei teorii a conspirației rasiste și nefondate, conform căreia democratul mințea în legătură cu locul său de naștere și nu era, de fapt, născut în Statele Unite.

Această nouă reacție reflectă, de asemenea, nerăbdarea crescândă a republicanului în vârstă de 80 de ani, pe măsură ce se apropie scrutinul.

Duminică seară, el a publicat pe platforma sa, Truth Social, cel mai lung mesaj din istoria sa: un text de 1.300 de cuvinte în care nu ataca Iranul sau democrații, ci pe umoristul american Bill Maher.

Săptămâna trecută, Donald Trump a atacat, de asemenea, mai mulți jurnaliști care îl intervievau despre alegerile de la mijlocul mandatului - la care republicanii riscă să piardă controlul Congresului -, precum și despre relațiile sale cu Rusia, precizează Agerpres.