Alegeri legislative în Israel. Netanyahu, la testul votului. Update: A început scrutinul

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres

Marți, 27 octombrie 2026, au loc alegerile parlamentare din Israel, în urma cărora va fi decisă componența noului Legislativ (Knesset). Scrutinul este important pentru viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu, dar și pentru direcția politicii israeliene în Orientul Mijlociu.

Update - Secţiile de votare s-au deschis la ora 5:00 GMT, au constatat jurnaliştii AFP, şi sunt programate să se închidă la ora 20:00 GMT. Marile reţele de televiziune vor prezenta exit-poll-uri imediat după aceea, în aşteptarea rezultatelor oficiale din zilele următoare.

120 de locuri are Knesset-ul, iar pragul electoral este 3,25% din voturile valabil exprimate la nivel național.

Cum funcționează sistemul electoral din Israel



Sistemul electoral este bazat pe reprezentare proporțională. Alegătorii votează liste de partid, nu direct un candidat la funcția de prim-ministru.

Pentru a forma o majoritate parlamentară trebuie 61 de locuri pentru o majoritate absolută.

Partidul care va avea cele mai multe voturi nu primește automat funcția de prim-ministru. Președintele Israelului va desemna un candidat care va încerca să formeze o coaliție parlamentară.

Ce arată sondajele



Conform ultimelor sondaje, coaliţia de dreapta şi extremă dreapta a lui Netanyahu şi principalul bloc de opoziţie condus de fostul şef al armatei, centristul Gadi Eisenkot, sunt la egalitate. Dar niciuna dintre părţi nu pare să obţină majoritatea de 61 de mandate din Knesset, ceea ce sugerează negocieri lungi după alegeri.

Urielle Brandler, care lucrează în domeniul imobiliar în Ierusalim, spune că este "foarte, foarte stresată". "Sunt unele dintre cele mai importante alegeri din istoria Israelului", spune femeia în vârstă de 58 de ani, care speră la "o schimbare în bine în toate domeniile".

7,3 milioane de israelieni, așteptați să voteze

Aproximativ 7,3 milioane de israelieni sunt chemaţi să voteze, iar presa israeliană anticipează o prezenţă foarte mare la vot, reflectând importanţa alegerilor.

Zeci de mii de expatriaţi s-au întors astfel în ţară pentru a vota, iar minoritatea arabă israeliană, care reprezintă 20% din populaţie şi spune că este mai discriminată ca oricând, este alimentată de un sentiment puternic anti-sistem.

Semn al polarizării extreme a societăţii israeliene de la 7 octombrie 2023, cele două blocuri prezintă aceste alegeri ca fiind existenţiale, dar din motive diferite.

Netanyahu, în vârstă de 77 de ani, dintre care 19 petrecuţi în fruntea guvernului - mai mult decât oricare dintre predecesorii săi ,- a căutat să-i convingă pe alegători că rămâne cel mai bine plasat pentru a asigura securitatea Israelului.

Netanyahu a promis, în caz de victorie, că va "termina treaba" în Iran

De asemenea, Netanyahu a promis, în caz de victorie, că va "termina treaba" în Iran, în timp ce miniştrii săi de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich au prezentat planuri de expulzare a palestinienilor din Gaza şi din Cisiordania ocupată.

Zipporah Bennett, o pensionară în vârstă de 85 de ani care locuieşte la Ierusalim, spune că va vota pentru Netanyahu pentru că acesta "nu se teme să ia iniţiativa" şi pentru că are "susţinerea guvernului american", o referire la sprijinul acordat săptămâna trecută de preşedintele american Donald Trump.

Alegeri cruciale pentru adversarii lui Netanyahu

Pentru adversarii săi, aceste alegeri sunt cruciale pentru salvarea democraţiei israeliene, în contextul în care Netanyahu este judecat pentru acuzaţii de corupţie.

Fost şef de Stat Major, Eisenkot a făcut o campanie mai discretă decât actualul prim-ministru, concentrându-se pe o imagine de sobrietate şi seriozitate şi promiţând să "reunească toţi israelienii". Tabăra sa, care îi include pe foştii prim-miniştri Naftali Bennett şi Yair Lapid, precum şi pe politicienii veterani Avigdor Lieberman şi Yair Golan, a promis în special că va crea o comisie de anchetă pentru a stabili responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat atacurile din 7 Octombrie.

Horning, în vârstă de 39 de ani, care lucrează în domeniul tehnologiei la Tel Aviv, speră să se întoarcă pagina de la "războaiele, atacurile teroriste, toate aceste traume, cel mai mare scandal de securitate din istoria Israelului", scrie Agerpres.