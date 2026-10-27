Ucraina a oferit SUA trei variante pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor ruseşti

FOTO: REUTERS/Nathan Howard

Din articol Ridicarea sancţiunilor contra Rusiei, o mutare greşită

Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina a pus pe masa discuţiilor cu SUA trei variante pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor ruseşti.

Ucraina ar fi pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, aşa cum îşi doreşte şi Donald Trump, dar numai dacă una din cele trei condiţii puse în discuţie ar fi îndeplinită, a declarat Volodimir Zelenski.

Totodată, Volodimir Zelenski a declarat că atacurile armatei ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti nu ar putea avea un impact asupra preţurilor la nivel global, pentru că Rusia are doar 2% din exporturile globale de motorină, în timp ce restul de 98% vine din alte ţări.

"Cum ar putea cineva să ajungă la un "armistiţiu energetic" cu ruşii? Poţi fi urât, dar trebuie să fii măcar respectat ca adversar. Trebuie să respecte Ucraina, trebuie să respecte puterea noastră. Putin ne provoacă multă durere şi noi răspundem la asta. E o chestie de dreptate.

Am propus SUA ca, dacă vor să ne oprim atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, atunci Federaţia Rusă trebuie să nu ne mai lovească infrastructura energetică. Aşa ar fi un armistiţiu energetic corect. A doua opţiune este să avem acces la Starlink şi deasupra Rusiei, pentru a putea distruge locurile de lansare ale rachetelor balistice.

A treia opţiune este ca, dacă nu ni se oferă acces la Starlink, atunci să ni se dea ceva ce nu depinde nici de Elon Musk, nici de Vladimir Putin: rachete pentru sistemele Patriot", a declarat Zelenski, citat de Kiev Post.

Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit răspuns la niciuna dintre propuneri.

"De asta reacţia noastră este cea care este. Ne luptăm pentru vieţile noastre", a mai declarat el.

Ridicarea sancţiunilor contra Rusiei, o mutare greşită

Preşedintele Ucrainei a spus că ridicarea sancţiunilor împotriva Rusiei înaintea negocierilor trilaterale ar fi o greşeală. Zelenski transmite că această opţiune ar trebui să fie luată în calcul pentru încheierea războiului, nu ca o precondiţie pentru negocieri.

"Nu mi-aş dori să intrăm în această întâlnire dintre Ucraina, SUA şi Rusia, cu sancţiunile împotriva Federaţiei Ruse ridicate. E un lucru crucial. Sancţiunile au fost impuse ca răspuns la agresiune, nu ca preţ pentru oportunitatea de a discuta", a mai declarat Volodimir Zelenski.

El a adăugat şi că, odată ridicate sancţiunile, reintroducerea lor ar fi dificilă.

"Fără sancţiuni, am putea ajunge într-un punct al dialogului trilateral în care viitorul rămâne nesigur, iar sancţiunile ar fi deja ridicate. Nu îmi doresc să nu avem niciun avantaj când ne aşezăm la masă cu Putin. Pentru că, aşa cum o spune Donald Trump, am avea foarte puţine cărţi rămase în mână", a completat Zelenski.