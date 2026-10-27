Păcăleala ascunsă în spatele "Coșului de îngrijire" al lui Radev: Bulgarii cumpără brânză cu 70% apă

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În Bulgaria se vinde brânză cu 70% apă, în programul de alimente ieftine al lui Rumen Radev.

La începutul lunii iunie Guvernul bulgar lansase o inițiativă națională „Coșul de îngrijire” care viza reducerea prețurilor produselor alimentare esențiale cu 15% timp de cel puțin șase luni, în cooperare cu lanțurile mari de retail. Acum, a ieșit la iveală că bulgarii au ajuns să cumpere brânză cu 70% apă după lansarea programul de alimente ieftine al Rumen Radev. Mai mult decât atât, adaosuri comerciale ajuns chiar și la 140%.

În acest context, specialiștii bulgari lansează un avertisment și spun că, în încercarea de a reduce prețurile, unii producători ajung să sacrifice calitatea alimentelor, iar marile lanțuri comerciale continuă să practice adaosuri foarte mari.

Avertismentul specialiștilor bulgari

Dimitar Zorov, președintele Asociației Prelucrătorilor de Lactate și al Uniunii Naționale a Crescătorilor de Bovine din Bulgaria și Bogomil Nikolov de la asociația Consumatori Activi au declarat pentru Novinite că fenomenul este unul cu adevărat îngrijorător.

Nikolov a declarat că asociația Consumatori Activi a început să verifice produsele după ce a observat prețuri neobișnuit de mici în prima săptămână a inițiativei.

„Chiar în prima săptămână, am observat prețuri suspect de mici. Ne-am gândit că acest lucru nu poate fi corect, așa că am prelevat mostre. S-a dovedit că prețul scăzut a venit în detrimentul conținutului de apă”, a explicat el.

Cum cresc producătorii de brânză conținutul de apă

El a spus că o modalitate prin care producătorii cresc conținutul de apă este prin scurtarea perioadei de maturare a brânzei.

„Dacă procesul de producție necesită ca brânza să se matureze timp de 45 de zile, dar o aduceți la piață în a șaptea zi, înseamnă că încă nu și-a pierdut excesul de apă”, a spus Nikolov.

Zorov a spus că standardele pe care le-a citat stabilesc conținutul normal de apă al brânzei albe în saramură la aproximativ 54%. Compararea prețurilor devine înșelătoare atunci când un produs conține 70% apă, a argumentat el, adăugând că o astfel de brânză nu oferă aceeași valoare nutrițională ca produsele produse și maturate corespunzător.

De asemenea, el a atribuit deteriorarea calității alimentelor presiunii asupra producătorilor de a furniza bunuri la prețuri din ce în ce mai mici, în timp ce adaosurile comerciale continuă să crească.

„Un factor cheie este presiunea asupra producătorilor de a-și reduce prețurile, în timp ce, în același timp, adaosurile comerciale cresc”, a spus Zorov.

El a menționat că adaosurile comerciale la unele produse lactate din Bulgaria variază de la 80% la 140%, considerabil mai mari decât cele din alte țări europene.

„În Europa, auzim de adaosuri comerciale de aproximativ 25-30%. În Bulgaria, este de 100-140%. Ce facem? Ucidem consumatorul”, a mai declarat specialistul.

Producătorii bulgari onești, dezavantajați

El a susținut că cererile pentru prețuri angro mai mici ar putea încuraja producția de produse care seamănă cu brânza, dar nu îndeplinesc standardele de calitate așteptate. Acest lucru dezavantajează, de asemenea, producătorii bulgari onești atunci când concurează cu bunuri mai ieftine, cu o compoziție diferită, a spus el.

Zorov a cerut limite ale adaosurilor comerciale cu amănuntul și ale marjelor comerciale cu amănuntul, indicând cazul Greciei, unde măsurile restricționează adaosurile comerciale pentru anumite produse.

„Nu este vorba de concurență pe piața liberă atunci când controlezi peste 80% din comerțul cu amănuntul, în special în orașele mari”, a spus el.

Nikolov a avertizat că problema este mai complicată decât relația dintre producători și lanțurile de retail. El a cerut dezvoltarea unor canale de vânzare alternative, inclusiv piețele de fermieri și vânzările directe de la producători la consumatori.

Grecia, dată drept exemplu

„Cu cât ne îndreptăm mai mult către o singură formă dominantă de comerț cu amănuntul, cu atât situația devine mai proastă. Trebuie să încurajăm alte modele pentru a asigura o concurență mai mare”, a spus Nikolov.

El a dat drept exemplu piețele de fermieri din Grecia ca exemplu de sistem în care consumatorii pot cumpăra bunuri direct de la producători. Nikolov a legat, de asemenea, problemele din sector de politicile de lungă durată, inclusiv modul în care producătorii agricoli primesc subvenții.

Producția de lapte, în scădere în Bulgaria. La fel se întâmplă și cu fructele, și legumele

„Producția de lapte este în scădere constantă de zeci de ani. Producția de legume este în scădere, iar producția de fructe este, de asemenea, în scădere”, a spus el.

Inițiativa „Coșul de îngrijire” din Bulgaria, lansată în iunie 2026, aparține Guvernului Radev și încurajează marile lanțuri de retail să reducă în mod voluntar prețurile la produsele alimentare și de igienă esențiale, concentrându-se pe produsele fabricate în Bulgaria. Participarea a crescut, se pare, de la opt la 14 lanțuri de retail, dar schema s-a confruntat cu critici cu privire la eficacitatea sa.

Reamintim că în luna iunie, Comisia Europeană a plasat Sofia sub așa-numita procedură de deficit excesiv, întrucât deficitul său anual s-a lărgit până la 3,5% anul trecut, depășind pragul de 3% al zonei euro. Tot în iunie, Parlamentul Bulgariei a aprobat noi reguli care au obligat marile lanțuri comerciale să publice zilnic prețurile produselor pe internet.