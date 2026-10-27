Armistițiul negociat de Melania Trump a intrat în vigoare în Ucraina. Niciun foc de armă în orașul Oleșki

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Din articol Rusia a continuat atacurile asupra Kievului

Un armistițiu umanitar mediat de Melania Trump și Papa Leon a intrat în vigoare la Oleşki, oraș ucrainean ocupat de ruși și aflat în pragul unei crize severe. În timp ce localnicii izolați speră să primească ajutoare, forțele ruse continuă atacurile asupra Kievului.

În jurul oraşului ucrainean Oleşki din raionul Herson, ocupat de mai mult de patru ani de forţele ruse, a intrat marţi în vigoare un armistiţiu mediat de Melania Trump, transmit Reuters și Agerpres.

Localnicii pentru care a intervenit Prima Doamnă a Statelor Unite, cu sprijinul papei Leon, erau ameninţaţi grav de foamete, de lipsa apei şi a medicamentelor. Unii localnici au relatat că supravieţuiau cu un bol de orez sau de hrişcă pe zi, la care reuşeau uneori să adauge o roşie, un castravete sau plante sălbatice.

Atât Rusia, cât şi Ucraina au afirmat că respectă armistiţiul local începând de la ora locală 3 a.m. (01GMT). Încetarea focului ar trebui să rămână în vigoare până în 1 noiembrie.

Rusia a continuat atacurile asupra Kievului

Armistiţiul nu este însă valabil şi în alte zone, iar forţele ruse au atacat din nou luni noaptea Kievul cu rachete, omorând cel puţin un om potrivit unor oficiali locali. Locuitorii capitalei ucrainene sperau că încetarea focului la Oleşki va aduce o detensionare, dar erau şi îngrijoraţi că Rusia nu îşi va respecta angajamentul.

Oleşki este situat pe malul stâng al Niprului, faţă în faţă cu Hersonul controlat de forţele ucrainene. Oraşul a fost ocupat de ruşi din primele zile ale războiului pe care l-au declanşat în februarie 2022 şi a suferit distrugeri masive în urma inundaţiei provocate de distrugerea barajului Kahovka din apropiere în 2023.

Potrivit Statelor Unite, în zonă au rămas doar câteva mii de oameni din cei 24.000 care locuiau acolo înainte de război. Ei nu mai au apă curentă, curent electric, gaz şi încălzire de la reţea. Drumurile sunt pline de mine care îi pun în pericol pe cei care caută apă şi hrană.

Oficiali ucraineni şi ruşi au afirmat că vor fi create coridoare umanitare pentru a permite trimiterea de ajutoare şi deplasările localnicilor, ceea ce ar presupune deminarea străzilor - o operaţiune care ar putea necesita câteva zile.

Moscova şi Kievul se acuză reciproc de criza umanitară din Oleşki, aflat în raza de acţiune a dronelor ambelor părţi.