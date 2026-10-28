Un butoi de bere căzut dintr-un elicopter în anii ’70 a fost găsit în Alpi. Surpriza de la degustare

Capturi Instagram - Harpf_trinkgenuss_sudtirol

Aproape o jumătate de secol a fost prins între ghețuri, apoi s-a întors în vale. Totul s-a întâmplat în Alpii Zillertal, la granița dintre Austria și Tirolul de Sud, unde un butoi de bere, dispărut în anii ’70, a ieșit din nou la iveală, la mare altitudine.

Povestea a fost relatată de Harpf, o companie tradițională de băuturi, cu o activitate de peste 140 de ani, care a publicat pe rețelele sociale poze de la descoperirea și recuperarea butoiului.

Butoiul de bere, găsit la aproape 3.000 de metri în Alpii Zillertal

Daniel, un colaborator al companiei, a făcut descoperiea, care, în urmă cu câteva zile, a găsit recipientul sub refugiul Sasso Nero, la o altitudine de aproape 3.000 de metri.

Povestea acestuia începe cu o livrare făcută cu elicopterul în anii ’70. În timpul operațiunilor, butoiul a căzut într-o crevasă și a dispărut din raza vizuală. Astfel, a rămânâs îngropat în zăpadă, timp de decenii, potrivit imaginilor postate pe Instagram.

Însă în 2026, a ieșit din nou la lumină, ușor îndoit, dar încă recognoscibil. Pentru a-l aduce în vale, au fost necesare manevre atente și utilizarea unui cărucior, într-o operațiune de recuperare neobișnuită și dificilă.

Surpriza degustării

Cea mai mare surpriză a venit însă după deschiderea butoiului. Potrivit declarațiilor lui Harpf, gheața ar fi conservat berea în condiții care au permis degustarea acesteia, în ciuda perioadei extrem de lungi petrecute în munți.

Astfel, un mic grup de pasionați și curioși s-a adunat la sediul companiei pentru a turna și a degusta conținutul recipientului, identificat ca provenind din anul 1978 datorită unei inscripții de pe metal.

Verdictul? Potrivit relatărilor companiei, berea era încă bună de băut. Un rezultat surprinzător pentru un produs care a rămas pierdut timp de aproape 50 de ani, chiar dacă întâmplarea rămâne mai degrabă o curiozitate și nicidecum o invitație de a consuma băuturi păstrate îndelung în condiții necunoscute, scrie Corriere della Sera.

Descoperire simbolică și sentimentală

Pentru compania Harpf, descoperirea are și o valoare sentimentală și simbolică deoarece, cel mai probabil, butoiul a plecat chiar din depozitele sale. Astfel, „Berea din gheață”, așa cum a fost redenumită de companie, s-a întors acasă, în urma unei călătorii accidentale care a durat aproape jumătate de secol.

De la o livrare încheiată cu o cădere într-o crevasă până la o degustare specială, vechiul recipient a redeschis o pagină neașteptată din istoria companiei. Acesta a ieșit din nou la iveală din munți, cu o poveste pe care puțini și-ar fi imaginat-o.