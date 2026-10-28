Alertă teroristă în Serbia, după un atac în fața Ambasadei Israelului. Agresorul a fost ucis de agentul de pază

Atac cu arma de foc. Foto: Pixabay

Poliția sârbă a transmis că un agresor neidentificat a atacat un paznic cu cuțite în fața Ambasadei Israelului la Belgrad. Incidentul a fost catalogat ca fiind un „atac terorist”.

Agresorul a fost ucis de agentul de pază. Ministrul de Interne, Ivica Dacic, a declarat că poliția tratează incidentul ca fiind un „atac terorist”. Mai mult, s-a ridicat nivelul de alertă teroristă la cel mai înalt grad, intensificând prezența poliției în puncte-cheie, scrie The Times of Israel.

Ce a strigat atacatorul

Ministrul Dacic subliniază că „un minor, neidentificat până în prezent… strigând «Allahu Akbar», a atacat un membru al Jandarmeriei, lovindu-l cu două cuțite”. El a zis că agentul l-a omorât pe atacator în „legitimă apărare”, el suferind răni ușoare.

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Knife-wielding attacker shot dead outside Israeli Embassy in Belgrade Serbian interior minister says unidentified minor shouted ‘Allahu Akbar’ and attacked police guard with two knives shortly after midnight; wounded officer shot ... https://t.co/JmszZDP8BD https://t.co/H9ojVUQMu1 — Ynet Global (@ynetnews) October 28, 2026

Atacatorul, sub monitorizarea serviciilor. Ce afișa pe rețelele sociale

Dacic spune că că serviciile de securitate din Serbia îl monitorizau, aveau în vedere pe atacator, despre care afirmă că era un susținător al grupării Statul Islamic. Dacic a mai spus că „atacatorul avea steagul negru, în semn de susținere pentru Statul Islamic, pe contul său de Instagram”. Ministerul de Externe nu a oferit vreun comentariu.

În luna iunie 2024, un atacator înarmat cu o arbaletă a rănit un polițist sârb, care era de pază la Ambasada Israelului la Belgrad. Agresorul a fost împușcat mortal de un agent de pază. Apoi, ministrul de Interne a zis că atacul a fost comis de un individ radicalizat, fără implicarea unei organizații mai ample, conform concluziilor prezentate atunci de autorități.