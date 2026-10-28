Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Internațional Alertă teroristă în Serbia, după un atac în fața Ambasadei Israelului. Agresorul a fost ucis de agentul de pază

Alertă teroristă în Serbia, după un atac în fața Ambasadei Israelului. Agresorul a fost ucis de agentul de pază

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
|
imagine cu un bărbat care are o armă de foc, pistol
Atac cu arma de foc. Foto: Pixabay

Poliția sârbă a transmis că un agresor neidentificat a atacat un paznic cu cuțite în fața Ambasadei Israelului la Belgrad. Incidentul a fost catalogat ca fiind un „atac terorist”.

Agresorul a fost ucis de agentul de pază. Ministrul de Interne, Ivica Dacic, a declarat că poliția tratează incidentul ca fiind un „atac terorist”. Mai mult, s-a ridicat nivelul de alertă teroristă la cel mai înalt grad, intensificând prezența poliției în puncte-cheie, scrie The Times of Israel.

Ce a strigat atacatorul 

Ministrul Dacic subliniază că „un minor, neidentificat până în prezent… strigând «Allahu Akbar», a atacat un membru al Jandarmeriei, lovindu-l cu două cuțite”. El a zis că agentul l-a omorât pe atacator în „legitimă apărare”, el suferind răni ușoare.

Foto 

Atacatorul, sub monitorizarea serviciilor. Ce afișa pe rețelele sociale

Dacic spune că că serviciile de securitate din Serbia îl monitorizau, aveau în vedere pe atacator, despre care afirmă că era un susținător al grupării Statul Islamic. Dacic a mai spus că „atacatorul avea steagul negru, în semn de susținere pentru Statul Islamic, pe contul său de Instagram”. Ministerul de Externe nu a oferit vreun comentariu.

În luna iunie 2024, un atacator înarmat cu o arbaletă a rănit un polițist sârb, care era de pază la Ambasada Israelului la Belgrad. Agresorul a fost împușcat mortal de un agent de pază. Apoi, ministrul de Interne a zis că atacul a fost comis de un individ radicalizat, fără implicarea unei organizații mai ample, conform concluziilor prezentate atunci de autorități.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

serbia
atac terorist
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Internațional
Citește mai multe din Internațional
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close