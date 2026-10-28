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Donald Trump anunță că „în curând” va avea loc o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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donald trump sua
Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Donald Trump anunță un summit iminent între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru oprirea războiului din Ucraina, în timp ce liderii europeni intensifică demersurile diplomatice, iar Moscova se arată deschisă la negociere.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, în curând, va fi organizată o întâlnire la care vor participa președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în încercarea de a pune capăt războiului dintre țările lor, scrie The Straits Times.

„Cred că facem progrese semnificative în ceea ce privește Rusia și Ucraina”, le-a spus Trump jurnaliștilor, în primele ore ale zilei de 28 octombrie, după întoarcerea din Texas, unde a susținut două mitinguri electorale în cadrul campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

„În curând va fi stabilită o întâlnire la care vor participa președintele Putin și președintele Zelenski”, a adăugat el.

„Aș spune că se va întâmpla într-un viitor nu prea îndepărtat”, a precizat Donald Trump, întrebat fiind când ar putea avea loc un astfel de summit.

De asemenea, a menționat că „acest lucru s-ar putea realiza, nu neapărat printr-o întâlnire”.

Președintele american nu a oferit detalii suplimentare.

Anunțul vine după ce președintele rus Vladimir Putin și-a oferit disponibilitatea de a relua discuţiile cu Ucraina, mediate de SUA, chiar de luna viitoare.

Războiul din Ucraina, tot mai aproape de finalizare

Ieri, președintele finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Støre au inițiat un apel telefonic cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității europene în ansamblu. Terminarea războiului necesită discuții directe”, a precizat Stubb.

De curând, un reprezentant al Kremlinului a precizat că Moscova și-ar dori ca Europa să fie prezentă la masa discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina

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Comentarii (3)

Andrei   •   28 Octombrie 2026   •   10:05

https://www.defenseromania.ro/daca-rusia-cere-adancime-strategica-in-ucraina-de-ce-n-ar-cere-si-vecinii-o-zona-tampon-in-rusia-capcana-falselor-interese-de-securitate_651441.html

Andrei   •   28 Octombrie 2026   •   10:05

Despre România... Noi încă dormim pe noi, blocați într-o lume care, in curând, nu va mai exista... Ni se pare că suntem „sub umbrela NATO”. Da, suntem…încă. Dar pentru cât timp ? Cum ne-am pregătit pentru momentul când NATO va fi doar o amintire pentru emisfera estică, unde SUA nu mai are, deja, niciun interes ? Da, cumpărăm tancuri cât să reziste pe front 3 zile și blindate condamnate dinainte să ajungă pe linia de contact. Și niște avioane americane care probabil nu vor ajunge niciodată în țară. Inteligenți ca-ntotdeauna! Probabil, daca va fi să fie, în cel mai bun caz vom face ceea ce fac acum ucrainienii: adaptare pe loc. Doar că ei nu au avut timp și bani să se pregătească. Acum se pare că nici noi nu mai avem.

Andrei   •   28 Octombrie 2026   •   09:56

Asta nu inseamnă altceva decât că înțelegerea de tip Ialta între SUA, China și Rusia a cam ajuns spre final. Adică e aproape definitivată. Sentimentul tuturor celor informați și care vor să vadă încotro se îndreaptă lumea este că se revine la sferele de influență, se renunță la forța dreptului în favoarea dreptului forței. Încercările disperate ale Europei de a opri acest tsunami sunt ignorate complet de „cei puternici”. Și sunt ignorate tocmai din cauza felului în care Europa a fost condusă, cel puțin în ultimele două decenii. Ne aducem cu toții aminte de reacțiile „îngrijorate” ale Europei atunci când Rusia își făcea de cap în Georgia, același somn profund al ei când Crimeea era ocupată... până și ignoranța din februarie 2022, înainte de 24. Și, ulterior, vedem cum interesele mici, economice, primează întotdeauna, iar viteza de reacție la orice este mult sub cea a celui mai lent melc.

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