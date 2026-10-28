Donald Trump anunță că „în curând” va avea loc o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Din articol Războiul din Ucraina, tot mai aproape de finalizare

Donald Trump anunță un summit iminent între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru oprirea războiului din Ucraina, în timp ce liderii europeni intensifică demersurile diplomatice, iar Moscova se arată deschisă la negociere.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, în curând, va fi organizată o întâlnire la care vor participa președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în încercarea de a pune capăt războiului dintre țările lor, scrie The Straits Times.

„Cred că facem progrese semnificative în ceea ce privește Rusia și Ucraina”, le-a spus Trump jurnaliștilor, în primele ore ale zilei de 28 octombrie, după întoarcerea din Texas, unde a susținut două mitinguri electorale în cadrul campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

„În curând va fi stabilită o întâlnire la care vor participa președintele Putin și președintele Zelenski”, a adăugat el.

„Aș spune că se va întâmpla într-un viitor nu prea îndepărtat”, a precizat Donald Trump, întrebat fiind când ar putea avea loc un astfel de summit.

De asemenea, a menționat că „acest lucru s-ar putea realiza, nu neapărat printr-o întâlnire”.

Președintele american nu a oferit detalii suplimentare.

Anunțul vine după ce președintele rus Vladimir Putin și-a oferit disponibilitatea de a relua discuţiile cu Ucraina, mediate de SUA, chiar de luna viitoare.

Războiul din Ucraina, tot mai aproape de finalizare

Ieri, președintele finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Støre au inițiat un apel telefonic cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității europene în ansamblu. Terminarea războiului necesită discuții directe”, a precizat Stubb.

De curând, un reprezentant al Kremlinului a precizat că Moscova și-ar dori ca Europa să fie prezentă la masa discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina.