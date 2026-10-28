Polonia reține un ucrainean vizat în ancheta privind sabotajul de la fabrica de armament Carfil din Brașov. România cere extrădarea acestuia

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Din articol Ucrainean reținut de Varșovia. Ar fi avut un rol în actul de sabotaj din Brașov

Polonia a reținut un cetățean ucrainean în vârstă de 25 de ani, acuzat că a participat la o rețea de sabotaj coordonată de Federația Rusă. Acesta ar fi participat la pregătirea incendiului izbucnit la o hală industrială de 1.000 de metri pătraţi din oraşul Braşov, lângă fabrica militară Carfil, filială a grupului de stat de apărare Romarm.

Un ucrainean, de 25 de ani, identificat drept Artem S., a fost reţinut la Varşovia sub acuzaţia de participare la o reţea de sabotaj coordonată de serviciile de informaţii din Rusia, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Biroului central de investigaţii al poliţiei din Polonia (CBSP), citat de EFE.

Reţinerea a avut loc „în legătură cu faptul că această persoană este suspectată că ar fi participat la pregătirea act de sabotaj în România pentru a incendia una dintre facilităţile strategice de importanţă internaţională dedicate dezvoltării de arme şi muniţii”, a declarat purtătorul de cuvânt Krzysztof Wrzesniowski pentru postul de televiziune Polsat News.

Operaţiunea a fost executată în urma unui mandat european de arestare emis de Bucureşti.

Ucrainean reținut de Varșovia. Ar fi avut un rol în actul de sabotaj din Brașov

Purtătorul de cuvânt a precizat că arestarea a avut loc luni după-amiază într-un apartament din cartierul Ursus al capitalei poloneze, unde suspectul a fost reţinut fără a opune rezistenţă.

Conform investigaţiilor forţelor de securitate, rolul persoanei reţinute în cadrul reţelei infracţionale respective consta în realizarea şi documentarea recunoaşterii ţintei sabotajului şi în asigurarea finanţării necesare pentru executarea operaţiunii.

Evenimentele datează din 14 septembrie, când un incendiu intenţionat a distrus o hală industrială de 1.000 de metri pătraţi din oraşul Braşov (centru), lângă fabrica militară Carfil, filială a grupului de stat de apărare Romarm.

Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi DIICOT au confirmat că incendiul a fost provocat deliberat de o reţea de sabotaj coordonată din Rusia, printre ale cărei ţinte figurau instalaţii militare şi industriale din întreaga regiune.

Într-un comunicat, difuzat după incendiul din 14 septembrie de către SRI, s-a afirmat că incendiul a fost comis „de o reţea de sabotaj condusă şi coordonată de pe teritoriul rus, care folosea cetăţeni provenind din foste republici sovietice rezidenţi în Uniunea Europeană”.

În acelaşi caz, doi cetăţeni belaruşi care făceau parte din această celulă au fost arestaţi recent în Germania.

Suspectul rămâne pentru acest moment la Varşovia, aşteptând o decizie din partea sistemului judiciar polonez privind extrădarea sa în România, notează EFE, potrivit Agerpres.