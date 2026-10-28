Corneliu Ștefan: Caravana Rural Sport – Baschet în grădinițe, la Aninoasa și Răzvad

Astăzi, alături de președintele Federației Române de Baschet, Carmen Tocală, am fost la Aninoasa și Răzvad, unde cei mici au făcut cunoștință cu baschetul, precizează Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Dâmbovița.

"Prin joc și activități sportive, copiii sunt încurajați să îndrăgească sportul de la cele mai mici vârste și să-și descopere pasiunea pentru baschet.

Caravana Rural Sport face parte din programul „Baschet pentru Mileniul III – Next Generation Dâmbovița – Performanță pentru copii și juniori”, proiect al Federației Române de Baschet, susținut de Consiliul Județean Dâmbovița.

Ne dorim ca fiecare copil să aibă șansa de a descoperi plăcerea sportului și, de ce nu, talentul care îl poate duce spre performanță!", a anunțat Corneliu Ștefan.

Caravana 3x3 Urban Sport își propune să aducă baschetul mai aproape de copii, într-un format accesibil și atractiv, în care primul contact cu sportul poate deveni începutul unui drum mai lung.

Caravana face parte dintr-un proiect mai amplu prin care Federația Română de Baschet urmărește dezvoltarea bazei de selecție și apropierea copiilor de sport.

Prin activități desfășurate direct în comunități, proiectul își propune să atragă mai mulți copii către baschet, să creeze contexte de joc și competiție, să contribuie la identificarea tinerilor cu potențial și să transforme practicarea sportului într-o prezență firească în viața comunităților locale.