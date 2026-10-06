Dictatura din școli despre care nimeni nu vorbește. Rectorul Mihnea Costoiu: Profesorul e forțat să ia anumite decizii

Elevi într-o sală de curs. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Din articol Presiunea părinților asupra profesorilor

Rectorul Politehnicii București, Mihnea Costoiu, a vorbit la DCNews despre ceea ce a numit „dictatura” din școli.

„Am avut și încă avem dictatura celor care vor la școală numai note bune și inclusiv agresiuni asupra profesorilor, de neconceput”, a declarat rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie „Politehnica București”, Mihnea Costoiu, invitat la cea mai recentă ediție a DC Edu de la DCNews.

„Este o temă foarte importantă, mai ales în preuniversitar, să vorbim despre dictatura părinților. Nimeni nu vorbește despre asta. E o dictatură, o presiune asupra școlii”, a replicat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Presiunea părinților asupra profesorilor

Rectorul Politehnicii a vorbit, în acest context, despre presiunea exercitată asupra profesorilor de către părinți și, implicit, despre efectele pe care aceasta le poate avea asupra actului educațional, mai ales că dascălii sunt, în vremurile actuale, ”blamați, desconsiderați și prost plătiți, de cele mai multe ori”.

”Poate fi în sensul bun, să fie motivat profesorul, dar această presiune poate fi transformată în ceva rău, atât timp cât presiunea se duce spre profesor, care e forțat să ia anumite decizii sau îi este teamă să le ia, să fie influențat ș.a.m.d. Este o perioadă în care nu ne putem lăuda cu multe lucruri.

Cu toate acestea, acești oameni produc copii buni. Noi suntem cei care îi primim. E adevărat, în universitatea noastră vin cei mai buni, e o selecție care aduce cei mai buni copii și suntem bucuroși că circa 10% dintre cei care termină Bacalaureatul din România vin la Politehnică. Deci școala încă produce.

Iar noi am reușit un pic mai repede în preuniversitar, având un pic mai multă autonomie și spațiu de dezvoltare să putem să aducem universitatea către alte modele - pe care le promovăm, un model de universitate antreprenorială care încearcă, iar noi îndrăznim să spunem că reușește, să facă diferența, să atragă deopotrivă elevi și studenți, dar și companii, societăți, instituții, astfel încât să putem schimba România”, a mai punctat rectorul Politehnicii, Mihnea Costoiu.