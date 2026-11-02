Greșeala care a afectat învățământul românesc. Prof. univ. dr. Radu Gologan: Reformele au îndepărtat românii de școală. Educația avea o tradiție care a fost ignorată după 1990 / video

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Reformele din învățământul românesc, adoptate după 1990, au ignorat tradiția școlii românești și au îndepărtat o mare parte a românilor de educație.

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, a explicat că sistemul de învățământ din România s-a confruntat cu probleme în ultimele decenii, iar multiplele reforme adoptate după 1990 au afectat educația. Profesorul este de părere că schimbările au ignorat tradiția școlii românești și au îndepărtat mulți copii de educație.

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„Cum sunt vremurile în educație, starea educației românești, din perspectiva dumneavoastră de profesor de carieră, profesor de-o viață?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„De-a lungul timpului, în ultimii 30-40 de ani, educația a avut mereu probleme. S-a încercat o reformă masivă imediat după '90, după orientări occidentale, democratice, și s-a uitat faptul că educația românească avea părți bune și avea o tradiție.

Deci dacă ne gândim cu atenție și vedem istoria educației românești, ea își are rădăcinile în două state europene care au dat cultură umanității, lucruri extraordinare, și matematicii în special: Franța și Germania. După '48 a venit și influența așa-zis sovietică, dar și acolo educația avea aceeași tradiție germano-franceză”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan.

„Este explicabil pentru că mari miniștri ai educației au urmat universități germane și franceze. Miniștrii știau carte și aveau o viziune”, a spus Sorin Ivan.

„Ce s-a întâmplat, de fapt - și asta a fost partea negativă a educației românești - este că această grabă de a face reforme, de a introduce sisteme democratice, moderne, în învățământ, a îndepărtat o mare parte a românilor de școală și simțim lucrul ăsta. Tot felul de procente ne arată că stăm prost cu o mare masă de cetățeni români la ceea ce înseamnă școlarizarea. Nu vorbim neapărat despre faptul că ar trebui să aibă o cultură generală extraordinară, dar sunt lucruri elementare care se învață în școală și care înainte se învățau, chiar de către copiii din familii defavorizate, din zone defavorizate.

Acum, dacă vă spun sincer, de foarte multe ori am rămas trăsnit. Am văzut copii din anumite zone care nu au fost la școală. Au 15 ani, au fost înscriși în școală, dar au fost o dată, de două ori, ca să li se dea cornul și laptele. Lucrurile acestea lasă urme”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan.

Învățământul românesc are nevoie de stabilitate

Profesorul a explicat că educația din România are nevoie de stabilitate și principii clare, care să nu se schimbe odată cu fiecare guvern.

„Vorbim de reformă, dar dacă ne uităm în istoria acestor trei decenii și jumătate, câți miniștri și câte reforme am avut? Le mai știm numărul?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Nu le mai știm numărul și - mai în glumă, mai în serios - părerea mea e că, de prea multe ori, miniștrii nou-veniți au încercat să ia de la început totul și să facă reforma lor după felul în care văd lucrurile.

Cred că o stabilitate în acest domeniu al învățământului ar fi fost necesară. Nu neapărat miniștrii să rămână, că e totuși o chestiune politică - se schimbă Guvernul, se schimbă miniștrii - dar să existe niște principii stabilite, poate chiar în Constituție. Educația nu se schimbă peste noapte”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan.

E prea mult formalism în educație

Profesorul a spus că educația din România a devenit prea complicată din cauza formalismului și a termenilor preluați din alte limbi, iar școala nu trebuie să funcționeze după reguli rigide și formule complicate.

„Să mă ierte mulți dintre cei care comentează școala și sunt numiți experți în educație, e prea mult formalism în acest domeniu... Foarte mult formalism.

Am introdus termeni veniți din alte părți care nu au nicio legătură cu limba română, se încearcă să se transforme educația, ca sistem, într-un fel de matematică cu axiome și teoreme. Nu merge! Asta este o parte a vieții sociale. Matematica este altceva, ea e făcută ca să fie așa”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan la emisiunea DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News și DC News TV.