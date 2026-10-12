Reforma din educație. Liviu Papadima, termeni duri: Învățământul nostru este mincinos și ipocrit!

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Prof. univ. dr. Liviu Papadima, de la Universitatea din București, spune că reforma adevărată în învățământ nu este o simplă modificare administrativă, ci reprezintă, în primul rând, o schimbare profundă a sistemului de valori.

În cadrul eimisiunii DC EDU, de la DCNews TV, prof. univ. dr. Liviu Papadima, a criticat dur starea actuală a învățământului, pe care-l consideră haotic, dezorganizat și definit de ipocrizie și minciună.

Principalul argument adus în sprijinul acestei afirmații este discrepanța majoră dintre programa școlară predată la clasă pe parcursul liceului și programa impusă brusc în clasa a XII-a pentru examenul de Bacalaureat. Această practică, considerată o aberație unică, nu doar că anulează efortul din anii precedenți, dar transmite elevilor un mesaj profund greșit, prioritizând promovabilitatea artificială în detrimentul educației.

"Învățământul nostru e mincinos, ipocrit!"

"Lumea și închipuie că reforma e o chestie administrativă. Nu e o chestie administrativă. Reforma înseamnă, în primul rând, un sistem de valori. Asta înseamnă. Ori, cred eu, învățământul nostru nu numai că e haotic, dezorganizat și nu știu ce. E mincinos, e ipocrit! Îți un exemplu.

Avem liceu, profesorii predau și ei după o programă, că asta e obligația lor legală. Iar elevul ce află în clasa a XII-a? "Ah, stai, că programa aia a fost degeaba, că Bacalaureatul o să-l dai după altă programă pe care ți-o servim acuma." Este o aberație totală. După știința mea, nu există nicăieri pe lume. Și îi spui elevului, timp de trei ani: "Trebuie să înveți că o să ai nevoie de chestiile astea." Și, apoi, se trezește că "gata, facem o programă minimală, să treacă cât mai mulți".

Recent, Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost ministru al Educației și Cercetării, a vorbit, în cadrul emisiunii DC EDU, despre reforma educației și raportul QX și a spus că reformele propuse în perioada în care a fost ministru al Educației sunt respectate până în prezent.

"Iarăși facem un pas în spate"

"Reformele pe care le-am prezentat după diagnosticul QX, până în acest moment, au fost respectate. Școlile au pornit în paradigma QX, altfel spus avem acel 25% din predare în logica pe care v-am descris-o, testările sau evaluările naționale au rămas în aceeași structură, învățământul tehnologic și învățământul dual au fost organizate în paradigma QX, așa cum am propus-o. Așa că, până în acest moment, lucrurile funcționează ok.

Am avut un dram de îndoială, dar sper că este ceva trecător, fiindcă am văzut unele reacții din partea Ministerului Educației, după ce au apărut rezultatele PISA 2025, care a încercat să caute din nou tot felul de soluții nevorbind de cele care sunt deja reglementate - acel 25% din timpul pentru fiecare disciplină, evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Dar sper că a fost o scăpare, că dacă iarăși căutăm alte mecanisme - din ce am văzut că s-a enunțat acolo nu mi s-a părut că ar fi ceva extraordinar de eficient - iarăși facem un pas în spate”, spunea Daniel David.