Calendar Evaluare Națională 2027, clasa a VIII-a. Forma finală, publicată de Ministerul Educației

Evaluare națională la clasa a IV-a. Sursa foto: Magnific/Rol ilustrativ

Ministerul Educației a publicat forma finală a calendarului evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026-2027.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat, pe pagina de Facebook, forma finală a calendarului evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026-2027.

Calendar simulare Evaluare Națională 2027

Astfel, potrivit calendarului, simularea Evaluării Naționale 2027 se va desfășura astfel:

16 martie 2027 - Limba și literatura română - proba scrisă

17 martie 2027 - Matematică - proba scrisă

18 martie 2027 - Limba și literatura meternă - proba scrisă

30 martie 2027 - Comunicarea rezultatelor

Calendarul Evaluării Naționale 2027

Ulterior, Evaluarea Națională propriu-zisă se va desfășura după următorul program:

22 iunie 2027 - Limba și literatura română - proba scrisă

24 iunie 2027 - Matematică - proba scrisă

25 iunie 2027 - Limba și literatura meternă - proba scrisă

30 iunie 2027 - Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

1-2 iulie 2027 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

3-6 iulie 2027 - Soluționarea contestațiilor

7 iulie 2027 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Precizările Ministerului Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării a precizat că se menține posibilitatea vizualizării lucrărilor scrise după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații.

"Pentru o mai bună fundamentare a deciziei privind contestarea notei obținute la evaluarea inițială se menține posibilitatea vizualizării lucrărilor scrise după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea lucrării. Calendarul integral va fi disponibil după publicarea în Monitorul Oficial", a mai transmis Ministerul Educației.