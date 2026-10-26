DIPLOMAȚIE ECONOMICĂ. Program de dezvoltare și perfecționare profesională la Institutul Diplomatic Român

Institutul Diplomatic a lansat un program de studii postuniversitare ce urmărește să formeze o perspectivă integrată asupra utilizării instrumentelor diplomatice, economice și instituționale pentru facilitarea accesului la piețe și resurse strategice, atragerea investițiilor, diversificarea parteneriatelor externe, gestionarea riscurilor și valorificarea oportunităților asociate procesului de aderare la OCDE și inițiativelor europene de conectivitate și cooperare economică.

Diplomația economică reprezintă un concept frecvent vehiculat în dicționare, în cursurile de specialitate și în discursurile de la conferințe. Cu toate acestea, la nivelul aplicabilității și al datelor statistice, observăm că ea rămâne, de cele mai multe ori, o simplă formulă discursivă: o terminologie agreată, cu impact mediatic, dar cu o utilitate practică modestă.

Din acest motiv, Institutul Diplomatic Român (IDR) vine în întâmpinarea cursanților cu un program util și pragmatic. În economie, orice idee valoroasă trebuie să se traducă, prin punere în practică, în bunăstare și prosperitate.

Alături de cei mai reprezentativi specialiști din domeniu, IDR propune o programă convergentă, clarificatoare și de interes imediat pentru toți cei care doresc să practice cu succes diplomația economică.

O componentă centrală a programului o reprezintă consolidarea diplomației economice integrate, prin coordonarea acțiunilor Ministerului Afacerilor Externe, ale celorlalte autorități publice competente, ale reprezentanțelor diplomatice și ale structurilor de promovare economică, în parteneriat cu mediul de afaceri și organizațiile economice și civice relevante.

Programul acordă o atenție deosebită procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), valorificării oportunităților oferite de apartenența la Uniunea Europeană, inclusiv prin inițiativa Global Gateway, precum și diversificării relațiilor economice externe prin aprofundarea parteneriatelor cu Statele Unite, Uniunea Europeană, China, statele din Asia și piețele emergente din America de Sud și Africa.

Scopul programului este de a dezvolta și consolida competențele profesionale, analitice, instituționale și de negociere necesare exercitării eficiente a diplomației economice, în vederea promovării intereselor economice strategice ale României, sprijinirii internaționalizării companiilor românești și consolidării poziției economice a țării în cadrul relațiilor bilaterale, europene și multilaterale.

Programul este structurat pe cinci module.

Modulul I – Diplomația economică în contextul transformărilor internaționale

Modulul oferă cadrul conceptual și strategic necesar înțelegerii diplomației economice ca instrument de promovare a intereselor naționale și de consolidare a poziției României în sistemul internațional. Sunt analizate relația dintre economie și politica externă, utilizarea instrumentelor economice ca mijloace de putere și influență, precum și impactul competiției asupra relațiilor internaționale și asupra definirii priorităților de politică externă. Totodată, sunt analizate principalele tendințe ale economiei mondiale și implicațiile acestora asupra intereselor economice ale României, cu accent pe consolidarea competitivității, diversificarea relațiilor economice externe și valorificarea oportunităților de cooperare internațională.

Modulul II – Cadrul instituțional al diplomației economice și coordonarea politicilor economice ale României

Modulul urmărește familiarizarea participanților cu arhitectura instituțională națională relevantă pentru diplomația economică și cu rolul principalelor autorități și structuri publice în elaborarea și implementarea politicilor economice, comerciale și investiționale ale României.

Vor fi analizate rolul Ministerului Afacerilor Externe în promovarea intereselor economice ale României în plan extern, contribuția ministerelor și autorităților cu responsabilități în domeniul economiei, finanțelor, investițiilor și comerțului exterior, precum și relația acestora cu reprezentanțele diplomatice și consulare. Modulul evidențiază importanța colaborării dintre administrația publică, structurile de promovare economică, organizațiile patronale și profesionale și mediul de afaceri pentru susținerea exporturilor, atragerea investițiilor și dezvoltarea parteneriatelor strategice.

Totodată, modulul abordează interacțiunea instituțiilor naționale cu structurile economice ale Uniunii Europene și cu organizațiile economice internaționale, cu accent pe rolul României în procesele decizionale europene, pe obiectivele și implicațiile aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și pe participarea la mecanismele comerciale multilaterale.

Modulul III – Negociere economică internațională

Modulul urmărește dezvoltarea competențelor necesare participării la procesele de negociere economică internațională și consolidarea capacității de reprezentare și promovare a intereselor României în cadrul relațiilor bilaterale, europene și multilaterale.

O componentă importantă a modulului vizează gestionarea divergențelor de interese, construirea consensului și dezvoltarea unor parteneriate economice durabile, în contextul unor relații internaționale caracterizate de competiție strategică și de interese economice complexe. Modulul include dimensiunea juridică și etică a negocierilor internaționale, urmărind familiarizarea participanților cu principiile transparenței, integrității și responsabilității în reprezentarea intereselor economice. Prin abordări aplicate și studii de caz, participanții își vor dezvolta capacitatea de a contribui la procesele de negociere și de a susține, în mod coerent și profesionist, prioritățile economice ale României.

Modulul IV – Diplomația economică în sprijinul companiilor românești: acces la piețe, exporturi și competitivitate internațională

Modulul își propune să examineaze rolul diplomației economice în susținerea proceselor de internaționalizare a companiilor românești și în consolidarea capacității acestora de a valorifica oportunitățile oferite de piețele externe. Abordarea vizează relația dintre instrumentele de politică economică externă, mecanismele de promovare comercială și strategiile de dezvoltare internațională a întreprinderilor, cu accent pe facilitarea accesului la piețe noi, extinderea exporturilor și integrarea în lanțuri valorice globale.

Din perspectiva cooperării dintre sectorul public și mediul privat, sunt analizate modalitățile prin care Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice și consulare, precum și celelalte instituții cu atribuții în domeniul promovării economice pot contribui la identificarea oportunităților comerciale, facilitarea contactelor cu potențiali parteneri externi și diminuarea barierelor întâmpinate de companiile românești în procesul de internaționalizare. O atenție particulară este acordată valorificării informațiilor economice și comerciale, evaluării piețelor de interes și dezvoltării mecanismelor de cooperare instituțională cu organizațiile patronale, profesionale și structurile asociative ale mediului de afaceri. De asemenea, modulul abordează dimensiunea strategică a internaționalizării economice, prin examinarea oportunităților de atragere a investițiilor, de acces la capital și tehnologii și de dezvoltare a parteneriatelor industriale și comerciale.

Modulul V – Parteneriate economice strategice și diversificarea relațiilor externe ale României

Diplomația economică a României este analizată din perspectiva extinderii și diversificării relațiilor economice externe, atât din punct de vedere geografic, cât și sectorial, cu scopul consolidării parteneriatelor care susțin dezvoltarea, securitatea și competitivitatea economiei naționale. În acest context, sunt examinate relațiile economice cu Statele Unite, Uniunea Europeană, China și statele asiatice, precum și perspectivele de cooperare cu piețele emergente, având în vedere interesele comerciale și investiționale ale României, accesul la resurse și tehnologii și promovarea unor schimburi economice reciproc avantajoase.

O direcție importantă o reprezintă extinderea prezenței economice românești în America de Sud și Africa, prin identificarea unor noi oportunități de export, diversificarea parteneriatelor comerciale și dezvoltarea unor surse alternative de aprovizionare. În acest sens, sunt avute în vedere posibilitățile de cooperare cu statele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, precum și rolul instrumentelor diplomatice, al dialogului bilateral, al vizitelor oficiale, al misiunilor economice și al parteneriatelor sectoriale în facilitarea accesului companiilor românești pe piețele internaționale.

De asemenea, este evidențiat potențialul inițiativei europene Global Gateway de a sprijini dezvoltarea infrastructurilor și a conectivității, transferul de tehnologii și consolidarea unor parteneriate economice sustenabile. Din această perspectivă, sunt urmărite modalitățile de corelare a obiectivelor diplomației economice a României cu prioritățile și instrumentele de cooperare ale Uniunii Europene, în vederea diversificării fluxurilor comerciale și investiționale și a afirmării României ca partener economic relevant în regiuni de interes strategic.

Obiectivele programului

O1. Înțelegerea rolului diplomației economice în promovarea intereselor naționale și în consolidarea poziției economice a României la nivel internațional.

O2. Cunoașterea cadrului instituțional național și european și a mecanismelor de coordonare a politicilor economice externe ale României.

O3. Dezvoltarea competențelor de negociere economică internațională și de reprezentare a intereselor României în relațiile bilaterale și multilaterale.

O4. Identificarea și valorificarea oportunităților de export, investiții și cooperare economică internațională, prin sprijinirea companiilor românești și diversificarea parteneriatelor strategice.

Data începerii cursului: 16.11.2026, format hibrid

Formatul hibrid oferă posibilitatea, pe parcursul celor 5 săptămâni de curs, de a participa fizic la sediul IDR și/sau online, în funcție de disponibilitatea cursanților. Număr de locuri: 60 cu taxă și 20 fără taxă, care sunt atribuite angajaților Ministerului Afacerilor Externe, conform HG 880/2005. Durata cursului: cursul va cuprinde un număr de 55 de ore și va începe în format hibrid la data de 16.11.2026.

Cursul se va desfășura de luni până joi, în intervalul orar 17.00 – 20.15.

Lectori

Echipa de lectori va fi formată din diplomați și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniul politicilor economice externe, experți în comerț internațional, investiții și negocieri economice, specialiști în relații economice internaționale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai organizațiilor patronale, precum și cadre universitare cu expertiză în domeniile abordate.

Cine se poate înscrie?

Personal cu funcții de conducere și de execuție din Ministerul Afacerilor Externe, precum și din administrația publică centrală și locală, societatea civilă, mediul privat și alte persoane interesate de formare continuă și de perfecționare, absolvenți de studii superioare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Dosarul de înscriere va fi transmis în perioada de înscriere și va conține:

Formularul de înscriere și declarația GDPR cu Nota de Informare;

Scrisoare de intenție SAU nominalizare din partea instituției publice de stat (a șefului instituției) – nominalizarea este necesară doar în cazul în care instituția angajatoare efectuează plata taxei programului pentru cursant.

Copia diplomei de licență și a cărții de identitate;

Notă! – Pentru absolvenții cu studii efectuate în străinătate, Institutul Diplomatic Român recunoaște doar diplomele de licență atestate de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), conform regulamentului de echivalare a studiilor internaționale însoțite de Atestatul de echivalare a diplomei.

Curriculum Vitae Europass (cu fotografie).

Dosarul trebuie să respecte ordinea exactă a documentelor de mai sus

Documentele vor fi trimise într-un singur fișier, în format .pdf, la adresa dec@idr.ro (menționați la subiect: Program Diplomație Economică IDR 16.11.2026).

Dosarele incomplete NU vor fi luate în considerare.

CALENDAR

Perioada de înscriere este cuprinsă între 20 octombrie – 13 noiembrie 2026.

Tot în această perioadă, se va desfășura etapa de semnare a contractelor și de efectuare a plății, după primirea comunicării privind rezultatul selecției dosarelor.

Plata taxei de participare poate fi realizată numai după semnarea contractului de dezvoltare profesională de către cursant.

Valabilitatea contractului de dezvoltare profesională încetează de drept dacă plata taxei de participare la curs NU este efectuată până la data 16 noiembrie 2026 inclusiv (data începerii cursului). Taxa de participare, de 3900 RON, se achită prin transfer bancar, în contul Institutului Diplomatic Român, CUI 17984679, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX. Transferurile bancare efectuate prin intermediul băncii Revolut nu mai sunt acceptate de către IDR

CONDIȚII DE ABSOLVIRE

Absolvirea programului de dezvoltare și perfecționare profesională este condiționată de o prezență de cel puțin 50% la cursuri și de obținerea unui punctaj minim de 70 de puncte la evaluarea finală a programului.

Notă! – Este necesară o prezență de cel puțin 50% la cursuri, indiferent dacă participarea este fizică sau online. La finalul programului, se va calcula procentajul cumulat al participărilor, indiferent dacă acestea au fost cu prezență fizică și/sau on line, astfel încât să fie atins minimul de 50%.

Absolvenții programului de dezvoltare și perfecționare profesională vor primi un certificat de absolvire emis de IDR.