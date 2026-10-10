Model de after - school care ar putea schimba viața elevilor și părinților. Sociologul Bogdan Bucur explică o viziune revoluționară, dar cu 6% din PIB pentru educație!- Video

Sociologul Bogdan Bucur susține dublarea bugetului alocat educației, până la 6% din PIB, pentru dezvoltarea unor sisteme after-school eficiente, cu cantine, activități sportive și culturale și sprijin pentru efectuarea temelor.

Invitat la Interviurile DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, Bogdan Bucur a explicat că școala trebuie să ofere un sistem educațional integrat, care să răspundă nevoilor copiilor pe parcursul întregii zile și să reducă inegalitățile de acces la educație.

În lipsa investițiilor și a personalului didactic și auxiliar suficient, părinții sunt nevoiți să caute alternative pentru supravegherea și educația copiilor după terminarea cursurilor.

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”Este adevărat că un mediu mai bun te formează, te ridică, îți îmbunătățește standardele de viață, dar și culturale, educaționale. Problema statului este de a uniformiza aceste medii sociale bune, de a avea un sistem educațional egal performant în absolut toate școlile și de a egaliza astfel accesul la educație. România, prin neinvestiții, paragina în care lasă, nu neapărat școlile, pentru că fizic arată bine, însă vorbim despre sistemul after-school. Pentru a avea sisteme after-school eficiente, prin care copilul să rămână în interiorul universului școlar, așa cum se întâmplă în Japonia, trebuie o alocare financiară pentru educație extraordinar de importantă.

De ce trebuie dublat procentul din PIB pentru educație

Trebuie dublat procentul din PIB pentru educație, să ajungă la 6%! De ce? Practic, școala nu înseamnă doar statul pe scaun, în bancă, într-o clasă, ci este un sistem integrat, în care copilul acela își petrece ziua. Trebuie să existe o cantină unde să mănânce în fiecare școală. Ar trebui să existe posibilitatea ca, în fiecare școală, de a desfășura activități after-school. Ar trebui să existe o piscină, terenuri de sport. Ar trebui să existe profesori cu care să facă teme copiii, astfel încât, după amiază, când părinții își extrag odrasla din instituția de învățământ, copilul respectiv să fie cu toate lucrurile făcute.

Ce presupune o infrastructură școlară eficientă, care nu se rezumă la doar ce este în clase

Din păcate, lipsa dezvoltării infrastructurii școlare, nu mă refer doar la bănci și tablă inteligentă, ci și ce faci în afara sălii de clasă, respectiv ce activități îți permite centrul educațional din care faci parte, inclusiv piscină și alte facilități. Atunci când vom avea asemenea centre educaționale bine puse la punct, dar pentru care trebuie investiții, însă care nu există. Nu mai vorbesc despre colaborarea care ar trebui să existe cu sistemele culturale, prin care să îi poți duce pe copii la teatru etc.

Ar putea fi organizate deplasări în cinematografe, deoarece cinematografele nu prestează nimic în intervalul 12 - 16, când copiii ar putea merge. Sunt o grămadă de filme care au caracter educațional. De exemplu, în Sectorul 6, școlile îi pot duce la AFI Palace Cotroceni, în intervalul 12 - 16, măcar o dată pe săptămână, pentru a vedea copiii ceva educațional. Deci, sunt formule prin care copiii să fie ținuți în școli, dar pentru asta, evident, trebuie să avem bine plătite cadre didactice și cadre paradidactice, auxiliare.

Nevoia de cadre didactice, auxiliare, în școli

Școala nu trebuie să aibă doar profesori, ci și cadre didactice auxiliare, ceea ce nu există. Toată această infrastructură, pe care o numesc în puține cuvinte ca after-school, dar este o infrastructură deopotrivă educațională, paraeducațională și culturală trebuie să fie susținută. Acest fapt nu se întâmplă, iar părinții caută tot felul de mecanisme și alternative”, a declarat sociologul Bogdan Bucur, la Interviurile DC News.