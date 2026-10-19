Corneliu Ștefan, la deschiderea școli din Glod, comuna Moroeni

Foto: Facebook Cornelou Ștefan

Din articol Este a doua instituție școlară deschisă în ultimele zile în Dâmbovița

"Am fost la #Glod, în comuna #Moroeni, la deschiderea noii școli din sat, alături de colegii mei și de primarul comunei, Mihai Laurențiu Moraru", a precizat Corneliu Ștefan.

"Investiția, de 11.000.000 de lei, s-a făcut prin PNRR, iar cei 350 de copii și profesorii de aici au acum condiții moderne în care să învețe și să predea.

Școala are 9 săli de clasă, laboratoare de informatică și de științe, bibliotecă și cabinet medical. A fost gândită să aibă tot ce le trebuie elevilor și profesorilor.

Mă bucur când primăriile investesc în școli. Fiecare copil din #Dâmbovița merită o educație de calitate și vom continua să lucrăm pentru asta!", a anunțat Corneliu Ștefan.

Este a doua instituție școlară deschisă în ultimele zile în Dâmbovița

Zilele trecute, la Vulcana Pandele s-a redeschis grădinița, după o investiție de peste 2,4 milioane de lei, a anunțat președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

În valoare de peste 2.400.000 de lei, investiția a fost realizată cu finanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu și din bugetul local. Totodată, printr-un alt proiect, sălile de clasă au fost dotate cu mobilier și echipamente digitale, în valoare de peste 200.000 de lei.

O grădiniță modernizată aduce condiții mai bune pentru copii, un mediu plăcut pentru activitățile educaționale și mai multă încredere pentru părinți. Investițiile în educație înseamnă grijă față de copii și față de viitorul comunităților din #Dâmbovița", anunța Corneliu Ștefan.



