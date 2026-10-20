Dacă te-ai născut cu un anumit IQ, rămâi cu el toată viața? Explicația acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea / video

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Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a explicat ce rol au părinții în dezvoltarea inteligenței copiilor și cum îi pot ajuta să-și folosească mai bine potențialul.

Întrebat dacă inteligența este înnăscută sau ea poate fi dezvoltată pe parcursul vieții, acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România, a răspuns că unele persoane pot avea o evoluție spectaculoasă după o perioadă de acumulare. Pentru a susține argumentul său, acesta a adus în discuție exemplele lui Albert Einstein și Lucian Blaga.

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„Vorbim de IQ, de copii excepționali, de olimpici. IQ-ul acesta, gradul de inteligență, este un dat? E o fatalitate? Dacă te-ai născut cu un IQ, rămâi cu acela? Poate fi upgradat, poate fi cultivat, poate fi dezvoltat?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Da, cum să nu?! Sunt persoane care poate că sunt mediocre și nu se dezvoltă, dar acumulează, cresc și dintr-odată izbucnesc”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

„Ați spus de Einstein, care ca elev a fost mediocru și după aceea a izbucnit, cum ziceți dumneavoastră”, a spus Sorin Ivan.

„Prin acumulare... Face saltul calitativ dintr-odată sau, afară de aceasta, își găsește drumul, pentru că degeaba îl pui pe un drum greșit.

De exemplu, Blaga, la noi, a fost un geniu. Până la patru ani n-a vorbit, iar când a vorbit, a explodat. Spunea mămica lui: „Vorbește, copilule, că râde tot satul de tine”. Și așa era. „Ești mutul satului”, așa i se spunea.

Dintr-odată, șase limbi străine la perfecție. A fost și diplomat de carieră, a vizitat nu știu câte țări și a fost ministru de Externe.

Vă dați seama ce pregătire trebuia să aibă, ce ținută trebuia să aibă! A reprezentat România în Polonia, în Germania, în Portugalia și în Franța. Deci avea o cultură deosebită. Dintr-odată a izbucnit”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

Rolul părinților în dezvoltarea inteligenței copiilor

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a explicat că părinții au un rol foarte important în dezvoltarea inteligenței copiilor, de aceea recomandă ca părinții să fie prezenți în viața copiilor lor.

Acesta a vorbit și despre importanța cunoașterii corecte a limbii materne, a învățării limbilor străine și a unor obiceiuri zilnice care să fie în echilibru.

„Ne privesc și mulți părinți, profesori care sunt și părinți. Ce pot face acești părinți pentru copiii lor pentru a le crește gradul de inteligență? Cum pot să-i îndrume pe copii să devină mai deștepți, acceptând ideea că au potențial? Opinia mea e că noile generații sunt formate din copii foarte deștepți, numai că nu știm ce să facem cu inteligența lor”, a spus Sorin Ivan.

„Este adevărat. În primul rând, copilul își caută un model. Deci părintele trebuie să stea lângă copil, nu să fie în Spania la lucru sau mai știu eu unde. Copilul caută... Un băiat își vede tatăl, se uită la tată. Tatăl este pentru el zeul din casă. Tatăl trebuie să fie un exemplu.

Tatăl meu era militar, deci era un stâlp. Nu mă refer la un stâlp al familiei, ci un stâlp în general. Deci știam cuvântul lui. Cuvântul lui era apăsat, era dur, dar se imprima o disciplină în casă. Menții acea disciplină.

Disciplina nu se referă la un anumit fel de a te îmbrăca, ci se referă la tot: la îmbrăcăminte, la ținută, la alimentație, la tot, la programul zilnic. Deci te structuralizează. Contează modelul din casă.

Al doilea lucru: familia trebuie să îndrume copilul spre o direcție. Ce facem cu acest copil? Să zicem că noi în această familie avem înclinații literare: vorbim cu copilul și în prezența lui despre romane, despre povestiri, despre scriitori. Îi spunem de marele romancier Sadoveanu, îi spunem de alți scriitori. Fără să vrea, prinde din zbor și îi rămân implementate și îl dirijăm într-o anumită direcție. La fel și cu doctorii, la fel și cu avocatura, la fel și cu ingineria. Se învață în casă educația”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

Limba maternă, limbile străine și disciplina, piloni ai educației copiilor

„Atunci începe al treilea element: limbile străine. Întâi limba naturală, națională, pe care să o aprofundeze chiar cu amănunte, să nu o stâlcească și să vorbească cum trebuie. Trebuie să vorbească cursiv. Greșeli face toată lumea, dar să poată să ducă o frază până la capăt, să-și urmărească ideea. Și apoi limbile apropiate, care ne trebuie. Suntem în Uniunea Europeană și e bine să știi cel puțin două limbi străine: franceză, engleză, italiană etc. Românii nu sunt proști deloc, ei prind din zbor limbile străine.

Apoi obiceiurile zilnice: să știe clar ora de trezire, ora de culcare, când își face lecțiile, când se duce la joacă, când se duce să învețe. Copilul trebuie lăsat să se joace pentru că asta îi face bine pentru sănătate”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea la emisiunea DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News și DC News TV.