Ce trebuie să faci dacă vrei să-ți dezvolți inteligența. Sfatul acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea / video

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România

Din articol Lectura dezvoltă creierul și inteligența

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a spus care sunt obiceiurile care te vor ajuta să-ți dezvolți inteligența. Acesta a atras atenția că este important ca fiecare să aprofundeze informațiile, să le analizeze și să-și formeze propriile opinii, nu să aștepte să vină totul de-a gata.

Lectura dezvoltă creierul și îmbogățește gândirea, a explicat acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România. Potrivit acestuia, atunci când citești, descoperi cuvinte și idei noi și îți completezi cunoștințele și, în acest fel, lectura îți dezvoltă memoria și inteligența.

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„Rolul lecturii în dezvoltarea complexității, profunzimii gândirii, în dezvoltarea creierului: este important cititul? Ce angrenează, ce determină lectura în dezvoltarea creierului?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Este foarte important. Iei cartea, e bine să răsfoiești, să te uiți, să vezi cum este. Pe vremuri, când deschideai o carte și erau pagini lipite, îți făcea plăcere să le desfaci.

În general, mă uit și la tabla de materii și la încheiere, mă uit la prefață. Uneori poate mă obosește, dar o privesc, în general. La ce se referă această carte? Apoi îmi iau o coală de hârtie lângă mine și dintr-o dată mă frapează un cuvânt și plec pe cuvântul acela. Apoi găsesc altul. Îl scriu și dau de altul. Apoi le adun. Fără să vreau mă atrage, mă captivează. Nu-l las să treacă, îl notez pentru că îmi formez un anumit limbaj de dezvoltare cerebrală. Îmi pun noțiunile mele alături de celelalte și încep să le caut și, căutându-le, îmi completez cunoștințele, cultura. La fel și cu romanele, cu istoria, cu muzica. Toate se completează și începi să înveți fără efort, fără să vrei”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

Lectura dezvoltă creierul și inteligența

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a spus că lectura ajută la dezvoltarea creierului și a inteligenței prin acumularea și repetarea cunoștințelor. El recomandă cititul, repetarea informațiilor și gândirea critică.

„Puteți certifica, din punctul de vedere al profesorului, că lectura este poate cea mai complexă, cea mai profundă experiență intelectuală cu un rol fundamental în dezvoltarea creierului?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Este obligatorie. La 1600, un savant, René Descartes, a spus că este un triunghi al cunoașterii: ochi, creier, mână și invers. De ce? Pentru că vezi ceva cu ochii, s-a dus în creier, ai recepționat, ai transformat privirea într-o noțiune. Noțiunea s-a format. Mă refer la ce scrie într-o carte, cuvintele care apar, noutățile care apar s-au dus în creier și s-au implementat undeva. Mâna este cea care efectuează și notează ceea ce am gândit eu în clipa aceea. A efectuat. Acest triunghi pleacă și invers.

Aceste idei de la Descartes sunt excepționale și în ziua de astăzi. Asta împinge cunoașterea, asta împinge creierul înainte, asta împinge acel IQ. IQ-ul se dezvoltă în funcție de multitudinea de cunoștințe. Cu cât citim, cu atât IQ-ul nostru crește.

Repetiția este mama învățăturii. Știind aceste lucruri, le-ai repetat, se implementează, se fac niște circuite cerebrale și dintr-o dată îți vin toate ideile, toate posibilitățile și deschizi căi ca niște ferestre spre cunoaștere.

Dacă îți vine totul de-a gata, nu e bine! Citește, comentează cu părinții, cu prietenii, aprofundează! Poți să critici. Toate aceste lucruri împing inteligența înainte”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea la emisiunea DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News și DC News TV.