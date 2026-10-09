Universitatea Titu Maiorescu, membră a Consorțiului Multidisciplinar al Universităților Francofone COMUF_UVSQ

La inițiativa Universității Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), parte a Universității Paris-Saclay, a fost constituit Consorțiul Multidisciplinar al Universităților Francophone – Rețeaua COMUF_UVSQ.

Consorțiul reprezintă o rețea de cooperare universitară multidisciplinară, care reunește partenerii UVSQ din lumea francofonă.

Conform inițiatorilor, Rețeaua COMUF_UVSQ își propune să constituie un cadru privilegiat de cooperare academică, științifică și culturală, menit să promoveze inițiative comune și multilaterale în domenii prioritare precum sănătatea, dreptul, științele inginerești, domeniul spațial, științele umaniste și sociale, tranziția ecologică, economia și domeniul digital.

Universitatea Titu Maiorescu din București a aderat la Consorțiul Multidisciplinar al Universităților Francofone al UVSQ (Rețeaua COMUF_UVSQ) prin semnarea acordului de colaborare internațională (8 octombrie 2026).

În data de 8 octombrie, la Versailles, s-a desfășurat Adunarea Generală inaugurală a Consorțiului Multidisciplinar al Universităților Francofone (COMUF). Universitatea Titu Maiorescu a fost reprezentată de Rectorul Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior.

Inaugurarea Consorțiului Multidisciplinar al Universităților Francofone (inițiat în noiembrie 2025) reprezintă un pas important în procesul de dezvoltare a Rețelei internaționale realizate de Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Între obiectivele fundamentale ale COMUF se află: consolidarea cooperării academice și științifice între universitățile francofone; dezvoltarea proiectelor comune de cercetare și inovare; mobilitatea internațională a studenților și cadrelor universitare; promovarea programelor de formare și a schimburilor de cunoștințe; dezvoltarea cooperării interdisciplinare.

Prin semnarea Acordului de aderare, Universitatea Titu Maiorescu din București devine parte a Consorțiul Multidisciplinar al Universităților Francofone al UVSQ (Rețeaua COMUF_UVSQ), o importantă rețea internațională de cooperare academică și științifică. Universității Titu Maiorescu i se deschid astfel noi perspective pentru dezvoltarea proiectelor comune de cercetare și inovare, pentru mobilitatea universitară și consolidarea colaborărilor interdisciplinare în spațiul francofon.