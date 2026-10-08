Politehnica București, implicată în proiecte de peste 400 de milioane de euro. Mihnea Costoiu: Suntem bucuroși, dar și extrem de frustrați din cauza constrângerilor / video

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie „Politehnica București”; Foto: Crișan Andreescu

Universitatea Politehnica București începe noul an universitar cu 42.000 de studenți și numeroase proiecte în derulare.

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie „Politehnica București”, a spus că instituția coordonează Hubul Român de Inteligență Artificială și este implicată în proiecte importante din domeniul hidrogenului și al semiconductorilor, cu finanțări de peste 400 de milioane de euro.

„Cum se prezintă Politehnica Bucureșteană la începutul acestui an universitar?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Suntem la fel de entuziasmați ca în fiecare început de an universitar, cu o cifră totală de 42.000 de studenți, cu foarte, foarte multe proiecte începute sau care sunt în derulare, cu proiecte majore atât pentru instituție, cât și pentru mediul academic românesc și pentru industria românească. Suntem la faza în care am reușit să avem huburi importante, alături de colegi din Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Suceava și așa mai departe.

Suntem în Hubul Român de Inteligență Artificială - coordonăm acest hub, în hubul român de hidrogen, un proiect important alături de ICSI Râmnicu Vâlcea, și de asemenea, colegii din țară. Avem mari proiecte de finanțare pentru zona de semiconductori, în cadrul apelului de interes european, IPCEI, așa cum este el numit, proiecte de peste 400 de milioane de euro începute de Guvern în 2022, 2023, 2024 și pentru care în sfârșit am semnat, lucrăm deja la ele”, a spus Mihnea Costoiu.

Universitatea antreprenorială, noul model propus de Politehnica București

Potrivit rectorului, universitatea derulează o mulțime de proiecte destinate studenților și oferă o mulțime de oportunități prin parteneriate cu diverse companii.

Rectorul a vorbit și despre dezvoltarea unui model de universitate antreprenorială, care nu se ocupă doar de procesul de predare-învățare, ci și de investiții.

„Sunt resurse foarte importante alocate, cu foarte multe proiecte destinate tinerilor, foarte multe proiecte destinate studenților, cu foarte multe echipe și cu foarte mult entuziasm în rândul studenților, de la roboți, rachete și așa mai departe. Avem vreo 15 echipe de roboți care numără câte 70-80 de studenți. Sunt într-o competiție internă mai puternică decât cea externă.

Avem o serie întreagă de oferte foarte atractive pentru studenți - burse private, burse venite atât din zona economică a partenerilor noștri, cu acorduri cu peste 1.000 de companii, de la mici companii la mari companii.

Foarte important, din punctul nostru de vedere, acest nou model de universitate despre care îndrăznim să vorbim, universitatea antreprenorială, nu o universitate care face doar partea de predare, partea de învățământ, ci o universitate care are multiple investiții majore”, a spus Mihnea Costoiu.

Politehnica București, proiecte de peste 400 de milioane de euro

Chiar dacă universitatea are proiecte în valoare de peste 400 de milioane de euro, rectorul spune că instituția se confruntă și cu constrângeri care limitează dezvoltarea.

„Suntem în plin proces investițional, avem un proiect frumos pentru noi sedii pentru Facultățile de Chimie, Inginerie Aerospațială, un proiect finanțat de Banca Europeană de Investiții și garantat de Comisia Europeană de 70 de milioane de euro.

Suntem într-un larg proces. Instalăm panouri fotovoltaice pentru a produce 7 MW electric și pentru a stoca. Suntem independenți energetic, cu proiecte multiple și cu proiecte de peste 400 de milioane de euro în derulare în acest moment în universitate.

Suntem foarte bucuroși și entuziasmați, pe de o parte. Pe de altă parte, recunosc sincer, extrem de frustrați de aceste constrângeri pe care le avem, această haină îngustă care ne este pusă și anul acesta. Anul acesta am mai tăiat un pic din mâneci, am mai tăiat un pic din guler, dar încercăm să fim optimiști în mod special pentru tinerii aceștia excepționali pe care îi avem în rândul nostru”, a spus Mihnea Costoiu la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.