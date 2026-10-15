Educație: Măsurile propuse de Guvernul Niculescu în programul de guvernare. Masă sănătoasă în școli, burse sociale și în vacanță, mai puțină birocrație

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Programul de guvernare propus de Guvernul Luca Niculescu în sfera Educației cuprinde, printre altele, extinderea programului „Masă sănătoasă”, acordarea burselor sociale și în vacanțe, precum și mai puțină birocrație.

Programul de guvernare propus de Guvernul Luca Niculescu cuprinde la capitolul Educaţie atât măsuri imediate pentru elevi şi şcoli, cât şi măsuri de sprijin pentru profesori, copii şi tineri şi reforme structurale.

Programul „Masă Sănătoasă”

Măsurile imediate pentru elevi şi şcoli, cuprinse în programul de guvernare, depus joi seara la Parlament, vizează:

extinderea etapizată a programului „Masă sănătoasă”, cu prioritate în comunităţile vulnerabile şi rurale, şi generalizarea către anul şcolar 2029 - 2030.

Bursele sociale rămân și în vacanțe

„Reunim într-un pachet social pentru educaţie bursele sociale, rechizitele, transportul şcolar, Euro 200, Programul pentru şcoli şi alocaţiile pentru copii. Menţinem bursele sociale şi în vacanţe, pe măsura spaţiului fiscal. Continuăm, cu fonduri europene, voucherele pentru copiii din familii cu venituri reduse, cu ţinta de 500.000 de copii pe an”, prevede documentul.

adoptarea unui cadru legal clar pentru „Şcoală după şcoală”, cu program între orele 8:00 şi 17:00, pentru reducerea abandonului şcolar şi în sprijinul mamelor care lucrează; se extinde „Şcoală după şcoală” şi „A doua şansă”, cu finanţare de bază de la bugetul de stat, cofinanţare locală şi prioritate pentru zonele prioritare de educaţie.

finalizarea până în 2029 a sistemului informatic integrat al educaţiei (catalog electronic, evidenţa elevilor şi a personalului, examene), conectat la bazele de date sociale pentru acordarea automată a sprijinului şi identificarea copiilor neşcolarizaţi.

Mai puțină birocrație în școli

„Pentru mai puţină birocraţie, introducem formulare unice de raportare, eliminăm rapoartele duplicate şi reducem cu cel puţin o treime raportările cerute şcolilor. Asigurăm internet de mare viteză în toate şcolile, laboratoare virtuale şi echipamente pentru profesori şi elevii din familii cu venituri reduse. Folosim responsabil inteligenţa artificială în procesul educaţional şi în administraţia şcolară, cu ghiduri, protecţia datelor copiilor şi formarea profesorilor”, precizează sursa citată.

consolidarea şi extinderea programelor de reducere a abandonului şcolar şi organizarea de programe regionale împotriva analfabetismului funcţional şi digital, cu remediere obligatorie la limba română şi matematică pentru elevii sub nivelul minim, continuând programul de literaţie şi numeraţie.

Măsuri pentru prevenirea abandonului școlar

„Evaluările naţionale de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a servesc diagnozei şi remedierii, nu ierarhizării. Mecanismul de avertizare timpurie se aplică tuturor elevilor, cu intervenţia obligatorie a şcolii în cel mult 30 de zile, iar în comunităţile cu risc ridicat generalizăm echipele comunitare integrate (mediator şcolar, consilier, asistent social, asistent medical comunitar)”, are în vedere viitorul Cabinet.

păstrarea în totalitate a drepturilor educaţionale câştigate de minorităţile naţionale. „Formăm profesori pentru predarea în limba maternă, elaborăm manuale şi e-learning în limbile minorităţilor şi adaptăm predarea limbii române la nevoile lingvistice ale elevilor. Dezvoltăm învăţământul superior în limbile minorităţilor, inclusiv prin specializări noi, azi disponibile doar în limba română, şi aplicăm integral prevederile legale în domeniu”, se arată în document.

consolidarea, prin evaluare şi finanţare corelate, diferenţierea universităţilor pe misiuni (educaţie; educaţie şi cercetare; cercetare avansată), stabilită formal prin cartele universitare, ca precondiţie a oricărei finanţări diferenţiate credibile.

„Finanţăm suplimentar programele competitive internaţional şi universităţile din alianţele europene şi atragem studenţi români şi de origine română din diaspora şi din vecinătate. Extindem sancţiunile pentru abaterile de la etica universitară, combatem hărţuirea şi asigurăm participarea studenţilor la decizie”, subliniază programul de guvernare.

Guvernul Niculescu promite sprijin pentru profesori și studenți, dar și reforme structurale

În ceea ce priveşte sprijinul pentru profesori, copii şi tineri, se au în vedere corectarea graduală a efectelor Legii nr. 141/2025 asupra carierei didactice, în etape, fiecare condiţionată de identificarea sursei în legea bugetului, pe bază de date şi în dialog cu sindicatele, construirea şi extinderea de creşe şi grădiniţe cu program prelungit („Sfânta Ana”, Anghel Saligny, fonduri europene): 300 de unităţi noi sau extinse până în 2028, cu prioritate în comunele şi oraşele mici, lansarea unui program naţional pentru sănătatea mintală în şcoli, refacerea reţelei de medicină şcolară.

De asemenea, se prevede ca directorii şi inspectorii să fie selectaţi prin concurs, cu formare managerială obligatorie şi contract de management cu indicatori de progres al elevilor.

„Descentralizăm real, cu resurse: deciziile curriculare, de personal şi financiare se iau la nivelul şcolii şi al consorţiului şcolar, iar structurile judeţene devin servicii de sprijin, nu de control. Reorganizăm asigurarea calităţii, cu evaluare centrată pe progresul elevilor”, se arată în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu.

Noul Guvern are în vedere legarea învăţământului dual de investiţiile din fiecare regiune.

„Operaţionalizăm campusurile duale începute prin PNRR şi introducem calificări noi în energie, apărare, agroalimentar, construcţii şi digital. Companiile care primesc sprijin de stat au obligaţii de formare profesională, iar cele care oferă practică şi burse sau investesc în învăţământul dual primesc stimulente fiscale. Planurile de şcolarizare pornesc de la nevoile angajatorilor şi ale comunităţilor, urmărim inserţia absolvenţilor şi deschidem trasee flexibile către nivelul 5 terţiar şi învăţământul superior dual. Promovăm învăţământul profesional prin orientare şcolară din gimnaziu şi burse tehnologice indexate”, se arată în programul de guvernare.

Este prevăzut, totodată, accesul egal la universitate şi burse sociale pentru studenţi. „Asigurăm bursele sociale studenţeşti din fonduri europene în 2026 - 2027 şi creştem etapizat bugetul alocat. Extindem programele 'Primul student din familie' şi de reducere a abandonului universitar şi sprijinim cazarea şi masa studenţilor din familii cu venituri reduse. Consolidăm consilierea în carieră şi parteneriatele licee-universităţi şi creăm un mecanism prin care autorităţile locale îi ajută pe tineri să studieze şi să revină acasă”, subliniază sursa citată.

Cât priveşte reformele structurale, Guvernul Niculescu are în vedere o creştere graduală a finanţării educaţiei, în limitele traiectoriei de deficit, urmărind ţinta de 15% din bugetul de stat pentru educaţie până în 2030 şi menţinând ţinta de 6% din PIB pentru educaţie.

„Schimbăm treptat paradigma educaţională, către o educaţie reflexivă, incluzivă, inovatoare şi creativă, orientată spre cele opt competenţe-cheie, gândirea critică şi meseriile viitorului. Continuăm actualizarea planurilor-cadru, aplicăm noile programe de liceu din 2026 - 2027, revizuim gimnaziul şi reducem supraîncărcarea, cu mai multe ore opţionale decise de şcoală şi manuale noi şi gratuite pentru toate disciplinele, inclusiv în limbile minorităţilor şi în ediţii digitale. Revizuim Evaluarea Naţională şi admiterea la liceu cu accent pe competenţe şi asigurăm predictibilitate pentru noul Bacalaureat (2030). Ne ghidăm după evaluările cuprinse în raportul OCDE 'Educaţie şi competenţe în România'”, mai prevedere programul de guvernare al Cabinetului condus de Luca Niculescu, potrivit Agerpres.