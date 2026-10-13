Scandal în Parlament pe uniformele școlare. ”Citiți legea și după aceea țipați”/ ”Ar trebui să ținem doliu pentru educație”

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Proiectul de lege care introduce uniformele școlare obligatorii generează reacții contrare. În timp ce inițiatorii susțin că ar reduce bullying-ul, contestatarii ei afirmă că este ultima problemă a educației.

”La cum arată educația, cred ar trebui să mai ținem și doliu pentru ea”

A fost scandal în Comisia de învățământ pe tema uniformelor școlare. Reprezentanții elevilor nu văd în uniformă o prioritate într-un sistem al educației cu probleme mult mai grave. Inițiatorul PSD al legii, Daniel Zamfir, spune că, în școlile în care uniformele sunt obligatorii, elevii sunt mândrii. Bogdan Gogan, secretarul executiv al CNE, consideră că, în ciuda scopului, uniformele nu vor reduce violența și bullying-ul. ”Nu credem că uniformele, doar ele, vor reduce fenomene precum cazuri de violență sau bullying-ul. La cum arată educația în prezent, și direcția în care o luăm, cred ar trebui să mai ținem și doliu pentru ea” susține Gogan. Președintele Comisiei de învățământ, Alexandru-Mihai Ghighiu, nu se așteaptă la o dezbatere cu un consens la final.

Szabó Ödön, vicepreședintele Comisiei de învățământ, a făcut apel: ”Citiți legea și după aceea țipați. Nu știți ce aveți în lege și comentați lângă mine?”.

”Nu renunțăm la ținuta decentă!

La Camera Deputaților a fost dezbatere pe obligativitatea uniformelor școlare. Cu toată mobilizarea neo-marxiștilor useriști și a ONG-urilor din dotare, în încercarea disperată de a torpila legea, nu le-a ieșit planul. Majoritatea covârșitoare a profesorilor și a părinților (...) sustin obligativitatea ținutelor decente în școli! Ținuta școlară nu va fi unitară la nivel național, ea va fi decisă de către fiecare școala în parte cu consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Tot ei vor decide modelul ținutei, furnizorul și prețul pe care-l vor plăti” a transmis senatorul PSD Daniel Zamfir, pe Facebook.

Uniforme școlare obligatorii, votul decisiv la Camera Deputaților

Proiectul de lege privind uniforma școlară obligatorie în învățământul preuniversitar de stat a fost adoptat de Senat pe 21 septembrie 2026 și trimis spre dezbatere și vot final la Camera Deputaților. Acesta vizează introducerea ținutei vestimentare standardizate pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Modelul uniformei ar urma să fie stabilit la nivelul fiecărei unități de învățământ, cu acordul părinților și consultarea consiliului elevilor. Școlile nu pot impune o singură sursă de achiziție.

Costurile pentru familiile cu venituri mici ar urma să fie acoperite prin uniforme gratuite sau subvenționate, din bugetele locale/județene sau fonduri extra. Amendamentele care prevedeau sancțiuni pentru părinți au fost eliminate în Senat, în Comisii.

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Unii elevi au mers la școală îmbrăcați în negru în semn de contestare a obligativității uniformei școlare.

Inițiatorii proiectului de lege susțin că uniforma reduce diferențele socio-economice, scade bullying-ul și crește disciplina și sentimentul de unitate.

Nota de fundamentare a proiectului arată:

”În prezent, mediul şcolar preuniversitar din România se confruntă Cu o accentuare a diferenţelor socio-economice dintre elevi, vizibile pregnant în vestimentaţia adoptată în unităţile de învăţământ. Această situaţie alimentează fenomene de excludere social , presiune psihologică şi bullying bazat pe statutul financiar al familiei, distrăgând atenţia elevilor de la procesul educaţional propriu-zis şi afectând climatul de disciplină şi decenţă. Actualmente, Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 lasă purtarea uniformelor exclusiv la latitudinea unităţilor de învăţământ, fără a impune o linie naţională de echitate socială şi securitate. În plus, normele actuale privind paza şi protecţia în şcoli nu beneficiază de un instrument vizual rapid de identificare a propriilor elevi, aspect ce îngreunează monitorizarea siguranţei în perimetrul şcolar şi accesul persoanelor străine. 0 analiză comparativă la nivel european arată o reorientare către standardizarea vestimentară în scopul echităţii. Un exemplu major este cel al Franţei, care a implementat un amplu program-pilot pentru introducerea „ţinutei unice" (la tenue unique), cu scopul declarat de generalizare. De asemenea, modelul din Marea Britanie (School Uniform Policy) obligă prin lege fiecare şcoală să aibă o politică vestimentară, reglementând strict accesibilitatea preţurilor prin interzicerea brandurilor exclusive, asigurând astfel protecţia familiilor cu venituri reduse”.

Încă din 2024, psihologul Radu Leca susținea această cauză. Pentru DCNews, el puncta: ”Cu cât aceste uniforme vor fi introduse în toate școlile la nivel național, cu cât mai repede, iar din punct de vedere al tipurilor de pericole și al noțiunii de bullying, lucrurile vor începe să se normalizeze. Lipsa uniformei a adus o nouă etapă în tot ceea ce înseamnă școli și licee pe parte de exprimare a sexualității și a bullyingului. Avem de-a face cu o primă decizie de normalitate pe care o întâmpin cu tot dragul, sperând ca aceasta să fie înțeleasă corect”.