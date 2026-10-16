Mihai Dimian vrea măsuri legale mai stricte pentru protejarea profesorilor amenințați sau agresați: Ce propune

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Mihai Dimian propune schimbări legislative pentru o mai bună protecție a profesorilor amenințați sau agresați. Printre măsurile avute în vedere se numără protecția penală specială pentru cadrele didactice, asistența juridică și sprijinul psihologic pentru victime, dar și restricționarea accesului în școală pentru persoanele care reprezintă un risc.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a condamnat atacul asupra profesorului de sport din Timișoara și a explicat că profesorii trebuie să aibă mai multă autoritate la școală, să fie protejați de amenințări și agresiuni și să știe că au sprijinul instituțiilor atunci când sunt amenințați sau agresați în exercitarea profesiei.

„Susțin creșterea disciplinei și a exigenței la ore, iar acest lucru presupune întărirea autorității profesorului și protejarea sa împotriva amenințărilor, agresiunilor și presiunilor menite să îl împiedice să își exercite responsabilitățile profesionale.

Profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor, să evalueze corect și să intervină atunci când comportamentul unui elev afectează desfășurarea orei, având sprijinul conducerii școlii și al instituțiilor statului. Am susținut aceste direcții atât în propunerea de program de guvernare, cât și în cadrul audierilor din Parlament.

Condamn ferm agresiunea asupra profesorului de educație fizică și sport de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara. Salut intervenția promptă a autorităților judiciare. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului de 39 de ani și pentru 20 de zile a minorului de 16 ani, cercetați în acest dosar. Vinovăția și pedepsele vor fi stabilite de instanță, potrivit legii. Codul penal prevede pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru tulburarea ordinii și liniștii publice prin violențe, iar anumite condiții agravante pot conduce la majorarea pedepsei. În cazul minorilor se aplică regimul distinct al măsurilor educative”, a scris Mihai Dimian pe pagina de Facebook.

Autoritatea profesorului și siguranța în școală trebuie apărate

Ministrul a anunțat că Ministerul Educației va sprijini profesorul agresat din Timișoara și va colabora cu autoritățile pentru ca vinovații să răspundă în fața legii.

El a mai spus că profesorii trebuie să fie protejați mai bine, iar autoritatea lor în școli trebuie să fie respectată.

„Ministerul Educației și Cercetării, atât direct, cât și prin Inspectoratul Școlar Județean și conducerea școlii, va acorda întregul sprijin cadrului didactic agresat și va coopera cu organele judiciare pentru clarificarea faptelor și tragerea la răspundere a celor vinovați, potrivit legii. Este necesară și asigurarea sprijinului psihologic pentru cei afectați de incident.

Autoritatea profesorului și siguranța în școală trebuie apărate prin măsuri concrete. Profesorii trebuie să știe că au sprijinul instituțiilor atunci când sunt amenințați sau agresați în exercitarea profesiei”, a scris Mihai Dimian.

Mihai Dimian vrea legi mai stricte pentru protejarea profesorilor amenințați sau agresați

„Ce măsuri suplimentare am avut în vedere în astfel de cazuri atunci când am inclus explicit în programul de guvernare propus consolidarea statutului, autorității și prestigiului profesional al cadrului didactic, protejarea demnității și a autorității sale profesionale și asigurarea unui cadru instituțional adecvat pentru exercitarea profesiei?

Completarea cadrului legal în următoarele direcții:

• O protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea.

• Asistență juridică finanțată și sprijin psihologic pentru profesorii amenințați sau agresați, acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului.

• Posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului direct cu profesorul pentru persoanele care prezintă un risc, prin decizii motivate și contestabile.

Orice părinte are dreptul să formuleze o sesizare și să primească un răspuns motivat. Orice acuzație privind conduita unui profesor trebuie verificată obiectiv. Nicio nemulțumire nu justifică însă intimidarea sau violența la adresa profesorului.

În concluzie, profesorul trebuie să apere regulile școlii, iar statul trebuie să apere profesorul!”, a scris ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, pe Facebook.