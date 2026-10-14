Profesor de educație fizică, agresat de un elev și familia sa. De la ce a izbucnit conflictul

Profesor bătut de un elev și familia sa. Sursa foto: Captură video: Adrian Alzamendi, Facebook

Un profesor de educație fizică și sport a fost agresat, miercuri, de un elev și familia sa.

Un conflict între un profesor, un elev de clasa a V-a și familia acestuia a izbucnit, miercuri, la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara. Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au ajuns la unitatea de învățământ și au confirmat că a avut loc un conflict, după ce Poliția a fost sesizată printr-un apel la 112, în jurul orei 12:00.

Părinții ar fi fost nemulțumiți că profesorul de educație fizică i-a atras atenția elevului să respecte regulile de comportament în timpul orei, conform presei locale.

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş, Aura Danielescu, a declarat că instituţia condamnă orice formă de violenţă în şcoli şi îşi exprimă sprijinul faţă de profesorul agresat fizic.

Potrivit sursei citate, a fost anunţată Poliţia de către conducerea şcolii respective, care a intervenit şi a chemat la audieri părţile implicate.

Ce s-a întâmplat între profesor și elev

Totodată, prin Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş va fi asigurată consiliere psihologică pentru elevii care au asistat la incident.

„IŞJ Timiş a fost informat de conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 15 Timişoara despre un incident grav petrecut astăzi, în curtea unităţii de învăţământ. Un cadru didactic al şcolii, profesor de educaţie fizică şi sport, a fost agresat fizic de un elev din clasa a V-a şi de membri ai familiei acestuia. Potrivit informaţiilor transmise de directorul unităţii, conflictul a pornit de la o observaţie adresată elevului în timpul orei de educaţie fizică şi sport.

Elevul a plecat acasă şi a revenit la şcoală împreună cu părinţii şi cu fratele mai mare, iar situaţia a degenerat în agresiune fizică asupra profesorului. Conducerea şcolii a solicitat de îndată intervenţia Poliţiei. Persoanele implicate au fost conduse la Secţia 3 de Poliţie Timişoara, unde urmează să dea declaraţii, iar cazul este cercetat de organele competente”, a detaliat Aura Danielescu, la solicitarea Agerpres.

ISJ Timiș condamnă agresiunea

Şefa IŞJ Timiş a adăugat că instituţia pe care o conduce condamnă ferm orice formă de violenţă în mediul şcolar.

„Agresarea unui cadru didactic în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu este un fapt inacceptabil, care afectează siguranţa întregii comunităţi şcolare. Inspectoratul îşi exprimă sprijinul faţă de profesorul agresat şi faţă de colectivul Şcolii Gimnaziale nr. 15 Timişoara. Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş urmăreşte evoluţia cazului şi colaborează cu autorităţile competente.

Prin Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş va fi asigurată consiliere psihologică pentru elevii care au asistat la incident. Pentru protejarea drepturilor minorului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş nu face publice datele de identificare ale persoanelor implicate şi solicită reprezentanţilor mass-media să respecte acest principiu”, a mai afirmat Aura Danielescu.

Verificările continuă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și ce măsuri se impun.

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