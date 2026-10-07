Opt persoane rănite într-un atac cu cuțitul la un liceu din Polonia. Suspectul a fost arestat

Suspectul atacului cu cuțit din Polonia, prins de polițiști. Sursa foto: Policja Mazowsze, rețeaua X

Opt persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul comis de un tânăr de 19 ani, miercuri, 7 octombrie, într-un liceu profesional din Ostroleka, Polonia.

Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost arestat în orașul Ostroleka, din nordul Poloniei, după ce a rănit cu cuțitul opt persoane în liceul profesional unde era elev, a anunțat miercuri poliția, transmit AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

Faptele s-au produs „în proximitatea și în incinta” liceului profesional nr. 4 din Ostroleka, oraș cu 50.000 de locuitori situat la 120 km nord de Varșovia.

Tânărul a fost prins de polițiști

Poliția poloneză a publicat pe X o fotografie cu un bărbat prins de polițiști, așezat culcat cu fața în jos într-o zonă de pădure.

Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do zranienia 7 osób. Policjanci na miejscu wykonują czynności i ustalają przebieg zdarzenia. — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 7, 2026

Potrivit procurorului local Elzbieta Lukasiewicz, victimele sunt elevi și profesori.

„Se pare că băiatul a intrat în școală și a atacat elevi și profesori cu un obiect periculos”, a declarat procurorul la postul de știri TVN24.

„Conform informațiilor de care dispun, opt persoane au fost rănite”, a indicat ea.

Primarul orașului a confirmat atacul și rănirea mai multor persoane: „Cea mai importantă informație este că situația a fost adusă sub control”, a declarat primarul Pawel Niewiadomski.

Printre răniți ar fi cinci adolescenți și trei adulți

Serviciul de pompieri a precizat pentru agenția PAP că răniții sunt trei adulți și cinci adolescenți. Postul privat RMF FM a relatat că două persoane au suferit răni grave.

Potrivit parchetului local, agresorul a ajuns în grija serviciilor de urgență după ce s-a „automutilat”.

Conform presei poloneze, atacatorul a fugit din școală după atac și a fost ulterior prins de polițiști. Atacul a avut loc înainte de prânz, iar printre răniți s-ar afla și o profesoară.

Atac similar, în urmă cu două săptămâni, în Turcia

Incidentul din Polonia vine la aproximativ două săptămâni după un atac armat în apropierea unui liceu din districtul Turgutlu, provincia Manisa, din vestul Turciei. Un tânăr înarmat a deschis focul, pe 22 septembrie, asupra unor elevi care se aflau în apropierea unității de învățământ.

În urma atacului, 11 persoane, toate elevi, au fost rănite, cu două victime în stare critică. Suspectul, în vârstă de 15 ani, a fost reținut de polițiști.

Și în Slovacia a avut loc un incident similar, pe 29 septembrie. O profesoară în vârstă de 61 de ani a murit, iar alte două persoane, printre care un copil, au fost rănite după ce un elev a atacat mai multe persoane într-o școală din Staskov.

Între timp, în Franța, elevii continuă protestele violente în stradă. Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia și Polonia, a vorbit la DCNews despre manifestații și despre ascensiunea suveraniștilor.