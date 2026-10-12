Un elev de 14 ani a deschis focul într-o școală din sudul Franței: Directorul și un profesor, împușcați

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Un elev a fost arestat după ce directorul și un profesor au fost împușcați într-o școală din sudul Franței, luni dimineață.

Un adolescent în vârstă de 14 ani a intrat într-o școală gimnazială din Lakanal cu o pușcă ascunsă într-o husă de chitară și a deschis focul, înainte de a fi imobilizat de un angajat. Niciun elev nu a fost rănit, dar mai mulți profesori au suferit leziuni care nu le pun viața în pericol, potrivit BBC.

Potrivit sursei citate, suspectul este elev în clasa a IX-a.

Presa locală a relatat că incidentul nu ar avea legătură cu protestele elevilor cu privire la condițiile din școli.

Martine Vassal, președinta Consiliului Departamental Bouches-du-Rhône, a declarat că elevul a intrat în școală cu o armă, după care s-au auzit mai multe focuri de armă.

Directorul unității a fost împușcat în picior și în zona lombară, iar un profesor în vârstă de 37 de ani a fost rănit la coapsă. O a treia persoană a suferit răni ușoare.

Adolescentul, imobilizat și preluat de poliție

Potrivit informațiilor transmise de primărie, băiatul a fost imobilizat de un membru al personalului pe un hol al școlii și preluat de poliție.

„Toți elevii au fost imediat adăpostiți în săli și puși în siguranță, în doar câteva secunde”, a transmis primarul Squillari într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Copiii nu au văzut aproape nimic, deoarece incidentul a avut loc pe hol”, a mai transmis primarul. Potrivit acestuia, „din punct de vedere psihologic, destul de mulți au fost afectați, iar cei care se află în stare de șoc sunt evaluați de psiholog”.

El a mai spus că suspectul era un copil „ca oricare altul”.

„Tatăl solicitase o întâlnire cu consilierul educațional al școlii, dar nu cunoaștem alte detalii”, a mai spus primarul la postul de televiziune BFMTV.

Incidentul, un „act inacceptabil”

Edouard Geffray, ministrul Educației, a scris un mesaj pe rețeaua X, în care a transmis că acest incident este un „act inacceptabil”.

„Mă deplasez imediat la fața locului împreună cu ministrul de interne Laurent Nunez și ministrul delegat pentru educație, Sabrina Roubache.

În fața acestui nou atac, sistemul de învățământ național va rămâne, ca întotdeauna, unit și puternic, alături de o comunitate educativă greu încercată.

Însă acest act inacceptabil dovedește, încă o dată, propagarea violenței dezlănțuite în societatea noastră, o problemă împotriva căreia trebuie să ne mobilizăm cu toții. Atât prin vorbe, cât și prin fapte”, a transmis ministrul.