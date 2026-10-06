Protestele din Franța intră într-o nouă fază: Premierul acuză LFI că are un „plan politic de a crea haos în țară” înainte de alegerile prezidențiale

Protest în Franța / Foto: Unspash

Pe măsură ce protestele elevilor din Franța continuă fără încetare, premierul Sébastien Lecornu pune pe seama extremei stângi, conduse de Jean-Luc Mélenchon, amplificarea demonstrațiilor.

Sébastien Lecornu, premierul Franței, a acuzat marți La France Insoumise (LFI), partid de extremă stânga fondat de Jean-Luc Mélenchon, că are un „plan politic” de a „crea haos în țară” înainte de alegerile prezidențiale și că „seamănă haos” încă de la începutul mișcării elevilor de liceu, scrie Le Figaro.

„Realitatea este că sunteți ambiguu în privința violenței, deoarece violența face parte din planul dumneavoastră politic de a crea haos în țară de acum până la alegerile prezidențiale”, a spus Sébastien Lecornu.

„A minți despre intențiile guvernului nu vă va salva electoral. A semăna haos așa cum faceți de la începutul mișcării elevilor de liceu este un scandal” și „nu vă vom lăsa să faceți asta”, a răspuns prim-ministrul, care a fost atacat dur de lidera grupării LFI, Mathilde Panot.

Jean-luc Mélenchon este favorit să se confrunte în finala prezidențială de anul viitor cu Marine Le Pen, potrivit celor mai recente sondaje realizate de Politico.

Sébastien Lecornu a anunțat suspendarea cursurilor la liceu și în această săptămâmă pentru o perioadă de „democrație internă”, după ce elevii au continuat să protesteze pentru a cere resurse suplimentare pentru școlile lor.

Ministrul Educației Naționale, Édouard Geffray, a precizat că, „începând de mâine dimineață va exista o suspendare completă a orarului cursurilor pentru a permite fiecărei echipe administrative de școală, fiecărui director, să aibă o perioadă de democrație internă în cadrul liceului”.

De asemenea, potrivit BFMTV, Ministerul Educației Naționale a anunțat că astăzi au fost suspendate cursurile în 891 de școli, total sau parțial, indiferent de motiv (închidere preventivă, blocadă, perturbări etc.).

Marine Le Pen solicită îmbunătățirea condițiilor de muncă

Marine Le Pen s-a adresat presei cu privire la absenteismul profesorilor, pe care „l-a înțeles a fi o preocupare majoră pentru elevii de liceu”.

„Dacă există un absenteism semnificativ al profesorilor, (...) acesta se datorează și condițiilor lor de muncă, se datorează și violenței care a pătruns în licee și gimnazii. Acestea sunt condiții de muncă care, pentru unii, sunt caracterizate de frică și sunt cu siguranță la baza creșterii problemelor resimțite de unii profesori, a epuizării profesionale și a altor anxietăți pe care oricine le-ar simți dacă s-ar confrunta cu aceste condiții de muncă.”

Candidata Adunării Naționale solicită „îmbunătățirea securității și restabilirea calmului” în școli pentru „a reda profesorilor dorința și entuziasmul pentru munca pe care au ales-o, pentru misiunea pe care au asumat-o, care este esențială”.

Protestele elevilor din Franța, izbucnite la mijlocul lunii trecute

Ceea ce a debutat ca o mișcare de protest a elevilor de liceu a degenerat la începutul lunii octombrie într-o explozie de violențe extreme, fără precedent în ultimii ani.

Zeci de unități de învățământ au fost blocate cu baricade de pubele în flăcări, un liceu din Nantes a fost parțial mistuit de foc, pompierii au fost atacați și jefuiți în plină stradă la Marsilia, iar mai mulți profesori au fost stropiți cu benzină.

Potrivit mai multo rapoarte, dar și autorităților, activiștii de extremă stânga s-au infiltrat printre demonstranți, iar un elev a vrut să-și incendieze profesorul în cursul săptămânii trecute. De asemenea, șeful Poliției din Paris a anunțat zilele trecute că mișcarea de protest a scăpat de sub control, iar inițiatorii nu își mai pot asuma incidentele.