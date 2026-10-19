Două jurii, o singură miză: viitorul naturii. Începe Festivalul Internațional de Film Ecologist „Natura în obiectiv – Fest Vol”

Elevii din Voluntari trec din sala de cinema la masa juriului. Alături de profesioniști, aceștia vor evalua filmele din competiția Festivalului Internațional de Film Ecologist „Natura în obiectiv – Fest Vol”, un eveniment care aduce împreună cinematografia, educația și preocuparea pentru mediu.

Competiția are două jurii distincte: juriul de specialitate și juriul elevilor din Voluntari. Tinerii au astfel ocazia să decidă ce povești îi conving, ce mesaje îi emoționează și ce filme merită premiate.

„Un film bun despre natură ne face să vedem ceea ce, în viața de zi cu zi, trecem cu vederea. Sunt curioasă ce filme îi vor convinge pe elevii din juriu și, mai ales, ce argumente vor aduce. Privirea lor poate descoperi lucruri care nouă, profesioniștilor, ne scapă”, spune Marina Roman, critic de film, membră a juriului.

Prin participarea la jurizare, elevii exersează atenția, gândirea critică și capacitatea de a-și susține opiniile. Filmele deschid discuții despre relația omului cu natura, despre consecințele alegerilor cotidiene și despre responsabilitatea față de comunitate.

„Copiii simt imediat când o poveste este sinceră sau când încearcă doar să le dea o lecție. Mă bucur că aici au un cuvânt de spus și că își pot susține alegerile. Îmi doresc să plece de la proiecții cu o scenă în minte, cu o întrebare și cu dorința de a avea mai multă grijă de natura din jurul lor”, afirmă Monica Vîlcu, actriță, membră a juriului.

Dincolo de proiecții, activitățile educative interactive aduc în discuție legătura dintre protejarea mediului și obiceiurile de zi cu zi, inclusiv alimentația și reducerea risipei.

„Relația noastră cu natura începe inclusiv din farfurie. Ce mâncăm, de unde provin alimentele și cât aruncăm sunt alegeri care au efecte asupra mediului. La întâlnirea cu elevii, îmi doresc să vorbim despre aceste lucruri pornind de la exemple din viața lor. Când înțeleg câtă muncă și câte resurse sunt în spatele unui aliment, îl privesc cu alți ochi”, spune Simona Man, expert în politici agricole și lector la festival.

Programul se adresează în special elevilor și este deschis comunității. Pentru tinerii jurați, întâlnirea cu filmul ecologist vine și cu o provocare: să transforme impresiile de spectator în alegeri argumentate. Ajuns în al 15-lea an de existență, festivalul se desfășoară cu susținerea Consiliului Local Voluntari și a Primăriei Voluntari, prin Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară (DECSIC), în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București.