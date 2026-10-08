Marile probleme ale învățământului superior. Rectorul Mihnea Costoiu: Lumea nu acceptă că o universitate poate să facă și altceva / video

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Învățământul superior din România se confruntă cu mai multe probleme, de la finanțare și atragerea resursei umane până la adaptarea universităților la schimbările din societate.

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie „Politehnica București”, a explicat că învățământul superior se confruntă cu o serie de probleme, pe lângă finanțare. Mai întâi, acesta a adus în discuție existența unor bariere culturale cu privire la acceptarea rolului antreprenorial al universităților și a spus că, în ultima perioadă, au existat schimbări legislative și ajutor din partea decidenților.

„Problemele învățământului superior: cum le vedeți ca rector, cum le vedeți ca om al educației, ca fost decident și poate chiar viitor?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Avem și noi, ca toată lumea, multiple probleme.

Nu vreau să reiau din nou tema bugetului, de care nu pot să scap și pe care nu vreau să o evit. Pe de altă parte, în modelul pe care l-am pus în fața societății și pe care îl construim, una dintre bariere este una culturală a decidenților și nu numai.

De ce probleme culturale? Pentru că lumea nu acceptă că o universitate poate să facă și altceva decât predare și învățare și că latura aceasta antreprenorială există peste tot în lume și face performanță și trebuie să o acceptăm ca atare.

Am primit sprijin în ultima perioadă. Parlamentul a modificat o serie întreagă de legi, m-am bucurat că am putut să avem și sprijinul Președinției cu niște schimbări importante”, a spus Mihnea Costoiu.

Resursa umană, una dintre problemele învățământului superior

O altă problemă majoră cu care se confruntă învățământul superior este dificultatea de a atrage și păstra resursa umană.

Potrivit rectorului, salariile din mediul privat sunt mult mai atractive, iar universitățile au nevoie de investiții și proiecte pe termen lung pentru a forma și păstra profesori și cercetători.

„Al doilea lucru este că noi continuăm să avem o problemă cu atragerea resursei umane. La Politehnică suntem puțin mai fericiți, dar în țară învățământul superior se confruntă cu multiple probleme. Meseria nu este atractivă, salariile nu sunt atractive, iar în centrele universitare importante - unde există și industrie, unde există economie - oferta de pe piață, oferta din zona privată este una foarte generoasă și atunci e foarte greu să atragi resursa umană.

Noi, la Politehnica, ne confruntăm cu altă problemă: vin la început, un an, doi, trei, până când sunt recrutați de companie, unde sunt salarii mult mai mari, după care pleacă.

Aceasta este o problemă - recrutarea resursei umane - și din acest motiv ne trebuie o serie întreagă de investiții majore pe termen lung pentru a putea să construim aceste cariere. Un tânăr nu e format într-un an, în doi, în trei. Un profesor bun, un cercetător bun se formează în timp și trebuie să capete încredere, să înceapă să-i placă să lucreze, să aibă o bucurie, să aibă stabilitate, vine familia, vin responsabilitățile. Deci trebuie să avem niște proiecte pe termen lung și ne străduim să facem asta”, a spus Mihnea Costoiu.

Schimbările din societate, o altă provocare pentru universități

Alte probleme identificate de rectorul Mihnea Costoiu sunt schimbările din societate și necesitatea ca universitățile să păstreze tradiția, dar în același timp să se adapteze viitorului.

„A treia problemă pe care o văd este o schimbare societală majoră, necesitatea de a rămâne ancorați în tradiția universității, dar în același timp a fi ancorați în viitor, a putea să ne dezvoltăm noi înșine și să ne pregătim noi înșine să facem față acestei concurențe extraordinare care vine din tot spațiul învățământului superior european și nu numai.

Pe de altă parte, să putem face față acestei curiozități extraordinare, acestui nou model de om cu care vin tinerii, această nouă abordare a flash-ului, a secundei, și să putem fi capabili să punem bazele acestei noi etape de dezvoltare a societății și a Politehnicii.”, a spus Mihnea Costoiu la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.