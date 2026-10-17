De la InfoRadar la Revoluția 6.0: Cum combatem dezinformarea prin educație și reglementare. Soluţii propuse la conferinţa Universităţii Titu Maiorescu

Dezinformarea este un fenomen tot mai prezent în societatea modernă. Dezvoltarea inteligenţei artificiale, slăbirea încrederii populaţiei în instituţii cheie, acestea sunt lucruri care contribuie la creşterea impactului dezinformării.

În acest context, Universitatea Titu Maiorescu a organizat, pe 14 octombrie, Conferința Științifică „Combaterea dezinformării, scut al democrației”. La aceasta au participat nume importante din domeniul securităţii, dar şi din domeniul educaţiei.

Preşedintele Universităţii Titu Maiorescu, prof.univ.dr. Iosif Urs, a accentuat importanţa identificării actorilor implicaţi în fenomenul dezinformărilor, a regulilor după care operează aceştia, dar şi a tipului de dezinformare cu care ne confruntăm, fie că vorbim de dezinformări profesioniste, care generează probleme reale, fie despre alte forme, mai puţin elaborate, dar la fel de nocive.

Din această perspectivă, educația, împreună cu instituțiile statului, mass-media și organizațiile societății civile joacă un rol esențial în combaterea dezinformării, fiind necesară dezvoltarea unei culturi publice a selectării și evaluării critice a informației, a transmis prof.univ.dr. Iosif Urs.

Suntem în Revoluţia 6.0, spune Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Sursa foto: Universitatea Titu Maiorescu

Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a explicat că inteligenţa umană rămâne superioară celei artificiale, dar şi că ne aflăm în plină revoluţie 6.0, o revoluţie a evoluţiei umane.

Astfel, spune prof. univ. dr. ing Doina Banciu, inteligenţa artificială trebuie folosită ca un instrument al cunoaşterii, dar nu trebuie lăsată să domine inteligenţa umană. Din această perspectivă, aceasta a evidenţiat necesitatea unui cadru legislativ adecvat pentru inteligenţa artificială.

"Inteligenţa artificială nu a apărut în generaţia aceasta. Ea este apărută de foarte mulţi ani, când eu eram studentă, şi scriam programe care aveau la bază un algoritm. Inteligenţa artificială există acum pentru că are condiţiile necesare. În primul rând, există volume imense la nivel global de date digitale. Absolut imense.

Comunicaţiile sunt, acum, la un click distanţă. Apoi, sunt calculatoare extrem de puternice acum, pentru că inteligenţa artificială are nevoie de resurse pentru a rula algoritmi de mare capacitate.

În final, există acum şi cei care scriu programe pentru inteligenţă artificială. La baza oricărui produs, fie că este vorba de Claude, ChatGPT, există un algoritm. Asta ce înseamnă? Că inteligenţa noastră umană este mai deşteaptă decât inteligenţa artificială. Sau cel puţin a fost atunci când s-a construit.

Analizând puţin istoria evoluţiei umane, am spus că trăim revoluţia evoluţiei umane, revoluţia 6.0. Am fost foarte bucuroasă, în comunitatea ştiinţifică, că foarte mulţi cercetători au preluat acest termen. Când a fost inventat motorul cu aburi, a fost aceeaşi revoluţie. La inventarea becului, la fel. Apoi a fost vorba de fisiune nucleară. În 1940 a fost primul calculator, care există într-o sală imensă. Şi în sfârşit, în 1990 a fost internetul. Care ne-a conectat pe toţi în toate formele. Iar acum, avem inteligenţa artificială.

Inteligenţa artificială este făcută de oameni, este produsul gândirii umane, dar trebuie folosită ca un instrument de cunoaştere. Ea ne ajută să avem acces la cunoaştere, dar nu trebuie să domine inteligenţa umană. Cred că acesta este un mesaj pentru toţi tinerii.

Lucrurile nu sunt, însă, simple. Pentru că dacă nu avem forme de reglementare şi dacă nu avem formule de control, inteligenţa artificială poate să meargă în direcţii despre care nici noi nu ştim. Şi nici chiar cei care au creat algoritmii respectivi", a declarat prof. univ. dr. ing. Doina Banciu în cadrul conferinţei.

Aceasta a încheiat cu un avertisment, după ce a făcut referire la sintagma "Somnul raţiunii naşte monştri" şi a plecat pentru o sinergie controlată între inteligenţa umană şi cea artificială.

Ştirile false din România, contracarate prin InfoRadar

La conferinţă a participat şi General-maior (r) Prof. univ. dr. Florin Moisescu, Președintele Academiei de Științe ale Securității Naționale.

Acesta a indicat spre dezinformare ca temă de stringentă actualitate, în contextul conflictului din Ucraina. Astfel, a transmis acesta, suntem într-un război propagandistic plin. Măsuri au fost luate deja, la nivel european, dar şi în România, iar ştirile false sunt deja contracarate.

În România, platforma InfoRadar MApN este folosită de Ministerul Apărării Naţionale pentru a contracara ştiri false, dar şi tentativele de manipulare din mediul online referitoare la armată şi la securitatea naţională.

Această platformă nu este, însă, doar un instrument de contracarare, pentru că ea funcţionează şi ca unealtă de verificare a informaţiilor, dar şi ca mijloc de educare a publicului.

Nu în ultimul rând, General-maior (r) Prof. univ. dr. Florin Moisescu a atras atenția asupra dificultății de a trasa o linie clară de demarcație între combaterea dezinformării și cenzură.

Triada Adevăr-Educaţie-Discernământ, fundaţia unei societăţi sănătoase

Rectorul Universităţii Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Daniel Cochior, a evidenţiat triada adevăr-educaţie-discernământ ca fundaţie necesară unei societăţi sănătoase. Conform acestuia, combaterea dezinformării nu presupune îngrădirea libertăţii de exprimare, ci se bazează pe respectul faţă de fapte.

Rectorul a transmis că relaţiile internaţionale dezvăluie geopolitica informaţiilor, comunicarea ajută la înţelegerea mecanismelor influenţei, iar educaţia formează capacitatea de a discerne şi de a rezista dezinformării. Astfel, tinerii au nevoie de valori, dar şi de gândire critică construită în timp, prin studiu, dialog şi îndoială constructivă.

Discuţiile vor fi editate într-un volum ştiinţific

"Conferința Științifică „Combaterea dezinformării, scut al democrației” a constituit un eveniment academic de elită, pe o temă de importanță fundamentală atât pentru mediul academic, educație și cercetare, cât și pentru existența cotidiană, societate și evoluția acesteia. Manifestarea s-a remarcat prin participare, prin conținutul intervențiilor, idei, interpretări și perspective, prin calitatea și nivelul științific al abordărilor. Comunicările vor fi editate în volumul de proceedings al Conferinței, care va constitui un punct de reper în domeniile de specialitate", a transmis Universitatea Titu Maiorescu într-un comunicat de presă.