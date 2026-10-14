„Combaterea dezinformării, scut al democrației” - conferință științifică la Universitatea Titu Maiorescu din București

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Din articol ICI București: Accesul la informații corecte și de încredere este esențial

Combaterea dezinformării și protejarea valorilor democratice au fost teme centrale ale conferinței „Combaterea dezinformării, scut al democrației”, desfășurată miercuri la Universitatea Titu Maiorescu din București.

Personalități din mediul academic și din domeniul cercetării s-au reunit miercuri, 14 octombrie 2026, la Universitatea Titu Maiorescu din București, în cadrul conferinței științifice „Combaterea dezinformării, scut al democrației”, pentru a aborda provocările dezinformării și soluțiile de protejare a valorilor democratice în era digitală. Printre participanți s-a numărat și dr. ing. Adrian-Victor Vevera, anunță ICI București.

ICI București: Accesul la informații corecte și de încredere este esențial

"Accesul la informații corecte și de încredere este esențial pentru combaterea dezinformării și pentru protejarea democrației. Într-un mediu digital în care informațiile false se pot răspândi rapid, tehnologii precum inteligența artificială și blockchain-ul pot contribui la verificarea informațiilor, la identificarea conținutului manipulat și la asigurarea trasabilității datelor. (...) Evenimentul a avut ca obiectiv consolidarea culturii de securitate și identificarea unor modalități de răspuns la provocările generate de dezinformare și de amenințările hibride. ICI București a abordat aceste provocări prin inițiative de cercetare și cooperare. (...)

De asemenea, institutul a organizat întâlniri cu experți internaționali, dedicate soluțiilor tehnologice pentru combaterea dezinformării și pentru protejarea informațiilor de interes public", transmite Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București, într-un comunicat de presă.

Conferința a fost organizată de Universitatea Titu Maiorescu din București, împreună cu Academia Oamenilor de Știință din România, prin Secția de Științe Militare.



