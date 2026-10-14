Reziștii au manevrat o lovitură de proporții. Profesori de top, maziliți de la colegii importante

Blocaj la încărcarea lucrărilor de la Evaluarea Națională. Prof. Claudia Chiru acuză incompetență și o mare bătaie de joc la adresa profesorilor / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @bangmunce

Directoarea Colegiului Național Gheorghe Lazăr, Ionela Neagoe, și directoarea Colegiului Național I. L Caragiale, Andreia Bodea, nu au trecut de prima probă eliminatorie a concursului de directori.

Directoarele a două licee de top din Capitală au picat prima probă a concursului de directori din cauza timpului limitat.

Ionela Neagoe (Colegiul Național Gheorghe Lazăr) și Andreia Bodea (Colegiul Național I.L. Caragiale) nu au promovat proba eliminatorie. Profesoarele au spus că timpul alocat a fost insuficient pentru volumul și tipul subiectelor.

Așa s-a întâmplat peste tot în țară

Și candidații din provincie s-au plâns că timpul alocat a fost insuficient pentru rezolvarea subiectelor. În Olt, atât cei care au promovat, cât și cei care au picat au reclamat volumul mare de informații și textele ample, greu de parcurs în cele 60 de minute. Unii au spus că au bifat ultimele răspunsuri la întâmplare, fără să mai citească cerințele.

Concursul este organizat prin inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, prin comisia națională de monitorizare și coordonare.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), potrivit ministerului.

Subiectele au fost date special pentru a-i înlătura pe directorii numiți în mandatele anterioare și pentru a face loc unor noi interimari

Dificultatea subiectelor, raportată la timpul disponibil, a fost intenționată. Scopul #Reziștilor a fost înlăturarea directorilor numiți în mandatele anterioare și înlocuirea lor cu alți interimari de-ai lor.

Le-au dat niște subiecte imposibile de rezolvat în termenul respectiv. Au picat directorii de licee importanți, lucru care este de neînțeles peste tot în țară. Eliminarea directorilor arată a fi doar o manevră pentru schimbarea conducerilor. #Reziștii vor acum să-și pună ei interimarii la conducerea liceelor.

Eliminarea celor două directoare ridică suspiciunea unei maziliri, mai ales după ce intervențiile lor despre problemele reale ale profesorilor, probabil, au deranjat ISMB, ministerul și o parte dintre părinți.

Educația din România, o poveste de secol XIX: Cum se pierd elevii buni și cine mai alege cariera didactică

La DC Edu, prof. Andreia Bodea, directorul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din București, a vorbit despre perspectivele carierei didactice și a spus că meseria de profesor a devenit tot mai puțin atractivă din cauza salariilor și a pierderii respectului de care se bucurau profesorii.

Profesoara a spus și care este categoria care o îngrijorează cel mai tare. Este vorba despre cei care, din lipsă de alternative, intră în învățământ.

Cum s-a desfășurat concursul

Proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat s-a desfășurat astăzi, 13 octombrie 2026, în 42 de centre de concurs (în municipiul București au fost organizate două centre).

Proba a constat în rezolvarea, de către candidați, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi, fiecare item (0,5p) având 4 variante de răspuns și un singur răspuns corect.

Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), au vizat situații ipotetice din activitatea curentă a unei școli și au inclus: 7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective), 7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice) și 6 itemi de raționament logic(abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii).

Nota minimă pentru promovarea acestei probe este 6. Nota obținută nu se include în media finală. Nota obținută poate fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Evaluarea s-a realizat digitalizat, pe platforma dedicată.

Rata de promovare pe grupe de vârstă și mediu de proveniență



Cea mai mare rată de promovare se înregistrează în categoria de vârstă 40-44 de ani.

Candidații provenind din unități de învățământ din mediul urban au promovat în proporție de 70,9%, iar cei provenind din unități de învățământ din mediul rural, în proporție de 65,7%.

Următoarele etape

Proba scrisă este programată în data de 20 octombrie 2026. Vor urma, ca etape în cadrul concursului, evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune de către comisiile de interviu (în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2026) și desfășurarea probei de interviu, în perioada 12 - 27 noiembrie 2026. Afișarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat este programată în data de 9 decembrie 2026.