Prof. univ. dr. Liviu Papadima, avertisment sumbru despre viitorul educației din România: De ce eșuează reformele / video

Prof. univ. dr. Liviu Papadima, la DC Edu

Din articol Mandatele scurte ale miniștrilor Educației, o problemă majoră

Profesorul Liviu Papadima spune că viitorul educației din România este unul sumbru. Acesta consideră că schimbarea frecventă a miniștrilor Educației și absența unei viziuni clare împiedică aplicarea unor reforme durabile.

Prof. univ. dr. Liviu Papadima, de la Universitatea din București, a avertizat că viitorul educației din România este sumbru, deoarece tot mai multe instituții sunt influențate de populism, manipulare și îndoctrinare. Profesorul este de părere că o reformă reală nu poate reuși fără un plan clar și fără continuitate, astfel încât schimbările să nu fie abandonate de la ministru la altul.

„Cum stăm cu învățătura de minte? Ce învățăm? Ne învățăm minte din ceea ce ni se întâmplă? Cum vedeți lucrurile și, în acest context, care ar fi problema educației românești prin prisma unui om de educație care se implică? Sunteți o voce publică respectată, v-ați implicat în tema aceasta foarte sensibilă a programei de clasa a IX-a la Limba și literatura română. Prin urmare, cunoașteți bine lucrurile. Ce ne puteți spune despre asta?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Din păcate, perspectiva mea asupra viitorului educației e destul de sumbră. Și o să spun și care e marea îngrijorare: trăim niște vremuri în care, nu numai în România, din păcate, spațiul public este acaparat tot mai mult de demagogie, de populism, de intoxicare și de încercare de manipulare.

Toate astea sunt exact opusul educației. Educația are nevoie să fie autentică, să respire, să dea roade, are nevoie de un climat de liber-arbitru, are nevoie de discernământ, nu de îndoctrinare. Ceea ce văd pe scena publică mă îngrijorează tot mai mult. Nu numai pe scena publică, multe instituții din România, de cultură, de educație, cad tot mai des victimă perspectivei ăsteia și devin instituții de îndoctrinare. (...)

Nu văd cum se mai poate face acuma o reformă consistentă. O reformă consistentă are nevoie de două lucruri esențiale: are nevoie de limpezime și are nevoie de continuitate în elaborare și implementare”, a spus Liviu Papadima.

Mandatele scurte ale miniștrilor Educației, o problemă majoră

Prof. univ. dr. Liviu Papadima este de părere că mandatul fostului ministru al Educației, Daniel David, a fost un eșec și că reformele importante din învățământ au fost cele inițiate de Andrei Marga și Daniel Funeriu.

Potrivit acestuia, schimbarea frecventă a miniștrilor Educației împiedică dezvoltarea unei viziuni clare și a unor reforme stabile.

„Ce ziceți de ce începuse ministrul Daniel David? El a făcut o radiografie, un raport QX, ne-a spus și la ultima noastră întâlnire, dar lucrul ăsta s-a întâmplat într-un moment mai puțin fast al construcției, cu măsurile de austeritate”, a întrebat Sorin Ivan.

„Îl prețuiesc foarte mult pe Daniel David în calitate de psiholog, în calitate de rector al Universității Babeș-Bolyai, de prorector odinioară - am fost în aceeași barcă - dar ministeratul lui a fost un eșec de proporții. Cu tot regretul. Omul nepotrivit la momentul nepotrivit.

Mă întreb când va mai apărea un moment potrivit? Pentru că reforme, câte am avut, sunt două: reforma Marga și reforma Funeriu, indiferent de ce părere avem despre personajele respective”, a spus Liviu Papadima.

„Eu personal sunt de acord. La un moment dat, când pregăteam un număr al Tribunei Învățământului, am rugat pe cineva să facă o fotografie a statuii lui Spiru Haret din fața Universității și în jurul ei am făcut așa o corolă, nu de minuni a lumii, ci o corolă de miniștri ai Educației. La vremea aia erau peste 25-30, acum cred că au trecut de 40. Cum să avem viziune, construcție...”, a spus Sorin Ivan.

„Pentru un articol din Dilema de acum mai mulți ani, am calculat de curiozitate și mandatul statistic mediu al unui ministru al Educației și era ceva de nouă luni și nu știu câte zile. Ăsta e la noi! Atât are răbdare sistemul”, a spus Liviu Papadima la emisiunea DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News și DC News TV.