Universitățile, în criză de identitate. Prof. Liviu Papadima: Riscă să devină școli de pregătire pentru piața muncii / Pregătim terenul pentru roboții lui Elon Musk / video

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Din articol Tranziție către robotizare: Pregătim terenul pentru roboții lui Elon Musk

Universitățile riscă să-și piardă identitatea dacă se concentrează tot mai mult pe pregătirea studenților pentru piața muncii, avertizează prof. univ. dr. Liviu Papadima. Potrivit profesorului, acest lucru deschide ușor, ușor drumul către robotizare.

Prof. univ. dr. Liviu Papadima, de la Universitatea din București, a spus că universitățile din toată lumea se confruntă cu o criză de identitate, iar unul dintre motive ar fi faptul că se concentrează tot mai mult pe pregătirea studenților pentru piața muncii. Profesorul este de părere că universitatea ar trebui să fie un loc în care oamenii învață din curiozitate și pasiune, nu doar pentru a îndeplini sarcini și a primi bani în plus.

„Universitatea de astăzi: Ce schimbări vi se par necesare în linia evoluțiilor care se anunță? Universitatea de azi, universitatea de mâine, ce metamorfoze sunt necesare astăzi, în era cunoașterii, în era inteligenței artificiale?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Universitatea e de multă vreme în mare criză, și nu doar în România, ci peste tot pe lume... În criză de identitate. Ea nu-și mai găsește identitatea, pentru că există presiunea asta de apropiere de piața muncii. E o chestiune, în primul rând, de ordin financiar.

Ori, universitatea n-ar trebui să fie văzută ca o școală postliceală sau ca o școală profesională, dar, pe de altă parte, nici o altă alternativă nu pare viabilă în momentul de față.

Ca atare, universitatea înoată în ape tulburi. Asta e peste tot. Ce regret eu cel mai mult privind universitatea este că dispare un profil uman, și anume al lui Homo Academicus, care făcea lucrurile mai bine, mai rău, dar le făcea din curiozitate, din pasiune, dintr-o pornire personală”, a spus Liviu Papadima.

„Și e înlocuit de Homo Digitalis sau Homo Pragmaticus”, a spus Sorin Ivan.

„E înlocuit de un soi de corporate, care are sarcini de plan și trebuie să le îndeplinească. Dacă își îndeplinește bine sarcinile de plan, mai ia și un bonus și chestii de felul ăsta”, a spus Liviu Papadima.

Tranziție către robotizare: Pregătim terenul pentru roboții lui Elon Musk

Profesorul Liviu Papadima și Sorin Ivan au ajuns la concluzia că o astfel de abordare duce treptat la robotizare.

„Lucrul ăsta nu e o ușoară tranziție către robotizare?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Ba da”, a spus Liviu Papadima.

„Păi atunci pregătim terenul pentru roboții lui Elon Musk”, a spus Sorin Ivan.

„Robotizarea începe cu birocratizarea persoanelor”, a spus Liviu Papadima.

„Pentru 2030, Elon Musk a anunțat un miliard de roboți pe planeta Pământ. Dar el are o viziune frumoasă, utopică: acei roboți nu-i vor înlocui pe oameni, ci le vor crea condițiile pentru a avea o viață la un alt nivel spiritual, pentru călătorii, muzee, creație și așa mai departe”, a spus Sorin Ivan.

„Acuma, și Marx avea o viziune frumoasă despre viitor, că se va ajunge cândva când munca nu va mai fi necesară, pentru că o să avem o societate atât de dezvoltată încât fiecare va primi după necesități și fiecare va da ce va putea. Ce a ieșit, știm cu toții”, a spus Liviu Papadima la emisiunea DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News și DC News TV.

Într-un interviu pentru DC News, Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie „Politehnica București”, a explicat că învățământul superior se confruntă cu o serie de probleme, pe lângă finanțare.