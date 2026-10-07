Rezultatele PISA, analizate de Mihnea Costoiu: Nu suntem într-o situație bună! Problemele reale ale școlii românești / video

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Cele mai recente rezultate ale testelor PISA readuc în prim plan problemele sistemului de educație din România. Mihnea Costoiu a spus care sunt factorii care stau la baza rezultatelor slabe.

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie „Politehnica București”, a explicat că rezultatele testelor PISA arată problemele din societatea românească. Potrivit acestuia, școala și-a pierdut din valoare din cauza lipsei de susținere, iar diferențele dintre școli sunt mari în funcție de zonă și de resursele disponibile.

„O stafie bântuie învățământul românesc, ca să parafrazez o frază sinistră: Testul PISA. Ce credeți despre aceste ultime rezultate ale testului PISA 2025, care pun parcă și mai apăsat acest stigmat ca un fier roșu pe învățământul românesc?

Vorbim despre analfabetism funcțional: la matematică 52% dintre tinerii în jur de 15 ani intră în această definiție. La lectură, la citit au urcat de la 42% la 48%, la științe 46%. Și surprinzător - pentru că vorbim de generația Z, de copii care s-au născut cu instrumentele astea fabuloase în mână - chiar și acolo stăm prost, la folosirea instrumentelor digitale pentru cunoaștere: 57%.

Suntem pe ultimele locuri din Uniunea Europeană și ocupăm locurile 48 și 55 din 91 de țări. Deci stăm mai prost decât la anteriorul test PISA. Cum priviți dumneavoastră? Unii spun că este irelevant, alții au o viziune catastrofică. Cum privește un om al educației și un decident ca dumneavoastră?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Nu putem să ignorăm. Așa cum spuneam, școala, cu bune și cu rele, reflectă situația din societate. Am ajuns să blamăm școala și s-o trimitem în derizoriu de la cel mai înalt nivel, iar acest lucru se reflectă. Atâta timp cât nu oferim tinerilor, la adevărata sa valoare, instrumentul numit școală, ca o trambulină care să-i lanseze în viață și spunem că se poate altfel și creăm tot felul de rute alternative, evident că școala își pierde din valoare.

Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem, acestea sunt datele, suntem într-o situație nu foarte bună. Dacă ne intrăm în profunzimea analizei, o să vedem că e o diferență importantă între zone, o diferență între școala din mediul rural și mediul urban, între urbanul mare și cel mic. Se văd diferențele între școala care are resurse aduse din interiorul sistemului sau din afară (părinți, investiții, autorități locale care s-au preocupat în mod special). Există o diferență majoră”, a spus Mihnea Costoiu.

Metodologia de predare și evaluare, una dintre marile probleme

Mihnea Costoiu este de părere că metodologia de predare și cea de evaluare trebuie schimbate, pentru că elevii sunt pregătiți într-un anumit mod, dar sunt evaluați prin metode diferite.

Potrivit rectorului, acesta este unul dintre motivele care stau la baza rezultatelor slabe obținute la testele PISA.

„Trebuie să recunoaștem că există și o metodologie care trebuie schimbată. Fac o comparație forțată, pentru a fi înțeles de public: nu poți să pui un tânăr sportiv să se pregătească pentru olimpiadă și să alerge la suta de metri, după care la olimpiadă îl pui să sară la înălțime. Cam așa facem și noi în școală. Avem un tip de abordare la predare, după care la examene îi punem în față o altă realitate. Asta se întâmplă și la PISA. Nu este doar acesta motivul, dar este și acesta un motiv.

La noi în universitate avem o selecție anterioară și la noi ajung, din toată masa de elevi, cei mai buni, și atunci noi avem un alt contact cu cei care vin, dar masa generală de elevi se află în categoria amintită”, a spus Mihnea Costoiu.

Prea mulți suplinitori în școlile din România

Celelalte probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc sunt lipsa profesorilor, subfinanțarea și prea mulți suplinitori. Mihnea Costoiu a spus că schimbările nu pot apărea peste noapte, iar profesorii trebuie să se pregătească permanent.

„Avem o problemă evidentă în școală, de predare, cu profesori care nu mai sunt, cu foarte mulți suplinitori, cu foarte mulți absolvenți de o anumită categorie de învățământ pe care nu vreau să-l numesc, cu abordări diferite între predare și evaluare.

Și revin la o problemă structurală de decenii: continuăm să subfinanțăm educația. Haideți să ne uităm care este relația dintre investiția în sistem și rezultatele sale. Care este bugetul educației în România, nu generic vorbind, nu abstract. Evident că suntem deopotrivă pe ultimele locuri.

Relația aceasta nu se va schimba dacă mâine vom da 6%, pentru că în școală lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte. E nevoie de o acumulare serioasă și nu trebuie să ne fie frică să spunem că și profesorii trebuie să accepte că, odată ajunși la catedră, trebuie să fie primii oameni care se pregătesc pentru ziua de mâine”, a spus Mihnea Costoiu la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.