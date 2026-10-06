Model românesc în educație, ca în Finlanda? Mihnea Costoiu: Noi aruncăm cu pietre și arătăm doar ce este urât

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Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie ”Politehnica București” spune că școala românească este prea mult blamată, deși formează tineri "foarte buni", care vin la universitate "cu foarte multă cunoaștere".

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie ”Politehnica București”, a fost invitatul prof. univ. dr. Sorin Ivan, în emisiunea DC Edu, de la DCNews și DCNewsTV, luni, 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației.

În cadrul acestei ediții, moderatorul emisiunii a vorbit despre criza profesiei didactice și l-a întrebat în acest context pe Mihnea Costoiu dacă putem spera la un model românesc al educației, așa cum vorbim despre cel finlandez. Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie ”Politehnica București” a confirmat că există numeroase probleme în sistemul de educație din România, dar a atras atenția și asupra punctelor forte pe care le are școala românească, despre care a spus că "are rezultate", deși cei mai mulți "aruncă cu pietre".

Criza profesiei didactice

"Dacă nu avem profesori, cum putem aspira să facem reformă, să avem un învățământ de calitate, să visăm poate chiar la un model românesc al educației, cum vorbim despre cel finlandez? Ce ziceți, e o utopie asta? Politehnica oferă un model cel puțin european în domeniul ei vast, consider eu", a întrebat prof. univ. dr. Sorin Ivan, moderatorul emisiunii DC Edu.

Mihnea Costoiu: Școala românească este o școală foarte serioasă

"Eu cred foarte sincer în modelul românesc. Școala românească este o școală foarte serioasă. Școala românească este o școală care are rezultate, indiferent cât am arunca cu pietre. Nu venim din neant. Avem o școală cu o tradiție extraordinară, cu bagaj instituțional, cultural.

În ultimii ani, noi aruncăm cu pietre și arătăm doar ce este urât în școala românească. Evident că sunt probleme, evident că avem foarte multe de făcut în interior, dar nu putem blama școala care ne-a format pe toți și care continuă să formeze.

15.000 de studenți, veniți în anul I la Politehnică

Vă spun sincer, unul dintre motivele pentru care am rămas în universitate este că în fiecare an vin noi tineri, vine o speranță și, credeți-mă, și în acest an o spun văzând cei 15.000 de studenți veniți în anul I la Politehnică, 15.000 în total, pe toate ciclurile, vreau să spun că sunt copii excepționali, sunt copii foarte-foarte buni, care ne vin cu foarte multă speranță și cu foarte multă cunoaștere.

Mihnea Costoiu: A trimite în derizoriu școala care i-a format până aici, înseamnă să greșim profund

A trimite în derizoriu școala care i-a format până aici, înseamnă să greșim profund. Repet, sunt și foarte multe probleme. Școala românească are modele și am arătat că avem modele. Am reconstruit acolo unde s-a dărâmat și Politehnica a fost într-o situație foarte complicată după anii '90, când lumea nu mai avea nevoie de ingineri, nu mai avea nevoie de expertiză. Se demolase totul. Am demonstrat, mergând în fiecare liceu din această țară, vorbind cu sute de companii, explicând tuturor că nu se poate renaște o țară fără inginerie, fără tehnologie. Și lumea a înțeles, greu, complicat, dar a înțeles. Suntem astăzi la 42.000 de studenți", a spus Mihnea Costoiu.