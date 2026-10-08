Ce se ascunde „supat”? Explicația profesoarei Mariana Badea despre cuvântul din DOOM 3 care a agitat internetul

Prof. Mariana Badea. Sursa: Mariana Badea, Facebook

DOOM 3 (Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române) a introdus în limba română substantivul neutru „supat”, folosit pentru a desemna spațiul de sub pat sau o „gaură săpată într-un mal de pământ”. La plural, forma este „supaturi”.

Decizia a stârnit numeroase reacții negative în mediul online, iar oamenii au criticat noul cuvânt, deoarece consideră că apariția sa în dicționar arată o degradare a limbii române.

DC News a contactat-o pe prof. Mariana Badea pentru a vorbi despre acest subiect. Înainte de a verifica dicționarele, profesoara a spus că nu înțelege de ce s-ar face o asemenea schimbare, iar după ce a făcut verificări a explicat că termenul este înregistrat ca formă populară.

„În DOOM, care a apărut după și este documentul oficial, recent, nu scrie decât atât: „supat (popular)” și pluralul „supaturi”. Scrie doar „formă populară”, a spus prof. Mariana Badea.

Ce spune Dicționarul explicativ al limbii române

Prof. Mariana Badea a explicat că „supat” apare atât în DEX, cât și în DOOM, dar este marcat drept formă populară. Potrivit profesoarei, termenul nu face parte din limbajul literar și nu trebuie folosit.

„În DEX, scrie într-adevăr „supat, supaturi, substantiv neutru, formă populară - locul de sub pat, spațiul dintre pat și dușumea”. Ăsta este un sens.

Al doilea sens este „gaură săpată într-un mal de pământ”. În paranteză dreaptă scrie varianta „subpat”, tot substantiv feminin. Și pe urmă scrie așa: „sub+pat”, tot în DEX la același cuvânt. Fără alte referiri”, a spus prof. Mariana Badea.

Prof. Mariana Badea: Nu ne alarmăm și nu îl folosim!

„Într-adevăr figurează și în DOOM și scrie tot că este un cuvânt popular. Deci nu este un cuvânt literar, drept care nu îl luăm de bun, pentru că așa sunt foarte multe cuvinte populare, foarte multe expresii, chiar și regionalisme, mai multe variante ale cuvintelor, dar nu este un cuvânt literar.

Sigur că noi ne inflamăm imediat, ne omorâm, aoleu, că acum o să zicem așa. Nu! Nu zicem așa, pentru că nu este un cuvânt din limbajul literar. Literar înseamnă corect, în acest sens. Limbajul literar este sinonim cu limbajul corect, cu exprimare corectă.

Nu ne alarmăm și nu îl folosim. Asta este opinia mea”, a spus prof. Mariana Badea.