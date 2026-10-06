SNSPA a lansat Centrul interdisciplinar de cercetare și politici publice privind adicțiile în rândul tinerilor. Mirabela Grădinaru, invitată specială

SNSPA a lansat Centrul interdisciplinar de cercetare și politici publice privind adicțiile în rândul tinerilor

Marți, 6 octombrie 2026, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a lansat Centrul interdisciplinar de cercetare și politici publice privind adicțiile în rândul tinerilor, o nouă structură academică interdisciplinară, dedicată studierii acestui fenomen și fundamentării unor politici publice eficiente în domeniul prevenției, intervenției și reintegrării sociale.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor publice și ai organizațiilor internaționale, precum și specialiști din domeniul sănătății publice, educației și politicilor publice.

Invitatul special al evenimentului a fost Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru.

La deschiderea oficială au participat prof. univ. dr. Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, Lisa Choate, președinte și CEO al American Councils for International Education, prof. univ. dr. Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Mihai Păunescu, prorector SNSPA și director interimar al Centrului, conf. univ. dr. Anca Petrescu, prodecan al Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, și conf. univ. dr. Florina Rad, cadru didactic al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, președinte al Asociației Române de Psihiatrie a Copilului și Adolescenților și Profesii Asociate și medic primar în Psihiatria Copilului și Adolescentului.

Printre participanții la eveniment s-au numărat prof. univ. dr. Adrian Curaj, președintele Senatului SNSPA și directorul general al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Valentin-Sorin Costreie, consilier prezidențial, Departamentul Educație și Cercetare, Diana Pungă, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă, Luminița Odobescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, conf. univ. dr. Alexandru Mihai Ghigiu, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților și cadru didactic al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană (SNSPA), lect. univ. dr. Ligia Deca, secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și prorector SNSPA, Tabatha Fairclough, atașatul cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, prof. univ. dr. Garrett Thompson, președintele Logan University (SUA), și Carter Johnson, director pentru strategie al American Councils for International Education.

În cadrul evenimentului de lansare a avut loc și panelul „Perspective internaționale asupra adicțiilor în rândul tinerilor: rețele sociale, inteligență artificială, prevenție și tratament”, la care au participat dr. Angela Pierce, decan al College of Chiropractic, Logan University, Jamie L. Robinson, terapeut de familie din Statele Unite ale Americii, și George Lăpădat, absolvent al programului FLEX din Timișoara, psiholog român cu o vastă experiență profesională în Statele Unite ale Americii. La finalul conferinței, principalele concluzii ale dezbaterilor au fost prezentate de conf. univ. dr. Cătălina Roșca, cadru didactic al Facultății de Științe Politice (SNSPA), psiholog și psihoterapeut.

Noul centru al SNSPA va contribui la dezvoltarea cercetării aplicate și la consolidarea cooperării dintre mediul academic, instituțiile publice, profesioniștii din domeniul sănătății și educației, organizațiile neguvernamentale și partenerii internaționali. American Councils for International Education participă în calitate de partener, iar Centrul va dezvolta o colaborare instituțională cu Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, valorificând expertiza din domenii complementare.

În România, adicțiile în rândul tinerilor reprezintă o problemă complexă, care nu se limitează la consumul de alcool, tutun sau substanțe interzise. Utilizarea excesivă a platformelor digitale, a rețelelor sociale și a jocurilor, precum și accesul tot mai timpuriu la tehnologii care pot favoriza comportamente compulsive generează riscuri suplimentare pentru sănătatea publică, dezvoltarea emoțională, rezultatele școlare și relațiile sociale ale tinerilor.

În cazul rețelelor sociale, dependența are și o dimensiune civică: poate influența felul în care tinerii percep realitatea socială, se informează, își formează opiniile și participă la viața democratică. De aceea, abordarea acestui fenomen presupune conectarea dimensiunii psihologice cu analiza comportamentului social, a consumului de informație, a socializării politice și a expunerii la manipulare, precum și a efectelor asupra participării civice și cetățeniei democratice.

Activitatea de cercetare va viza problematica adicțiilor în general, dar cu precădere adicțiile comportamentale, inclusiv cele legate de utilizarea excesivă a rețelelor sociale, platformelor digitale, jocurilor și noilor tehnologii. Cercetarea va urmări amploarea și evoluția fenomenului, factorii de risc și de protecție, relația cu sănătatea publică, precum și efectele mediului digital asupra comportamentului social, consumului de informație, formării opiniilor și participării civice a tinerilor.

Înființarea Centrului interdisciplinar de cercetare și politici publice privind adicțiile în rândul tinerilor consolidează componenta de cercetare aplicată și de politici publice a SNSPA și creează cadrul pentru dezvoltarea unor proiecte interdisciplinare pe termen lung. Obiectivul este ca datele și rezultatele cercetării să fundamenteze intervenții eficiente, să contribuie la evaluarea măsurilor existente și să sprijine dezvoltarea unor politici publice coerente de prevenție, intervenție, tratament, recuperare și reintegrare socială.